Antibiotice Iași ține piept giganților mondiali

* producătorul ieșean devansează companii consacrate precum Menarini, Gedeon Richter, Biofarm și CD&R, confirmând forța unui brand românesc într-o competiție dominată de multinaționale

Antibiotice Iași confirmă că rămâne unul dintre cei mai puternici producători de medicamente din România. Într-o piață dominată de nume internaționale și aflată într-un paradox fără precedent – valoarea vânzărilor crește, dar consumul scade –, compania ieșeană își păstrează locul în elita industriei farmaceutice și demonstrează că producția locală continuă să joace un rol strategic pentru sănătatea românilor.

Antibiotice, locul 6 la nivel național după volumul medicamentelor eliberate

Potrivit celui mai recent raport al companiei de cercetare Cegedim, Antibiotice Iași ocupă locul 6 la nivel național după volumul medicamentelor eliberate, cu 5,9 milioane de cutii distribuite în trimestrul al doilea al anului 2026 și 24,6 milioane de unități în ultimele 12 luni analizate (MAT 2026-Q2). Cota sa de piață este de 3,7%, performanță care o menține în Top 10 al celor mai mari companii farmaceutice din România.

În fața Antibiotice Iași se află doar câțiva dintre cei mai mari jucători ai industriei mondiale: Sun Pharma, lider cu 17,1 milioane de unități, Zentiva, Servier, Viatris și Krka. În schimb, producătorul ieșean devansează companii consacrate precum Menarini, Gedeon Richter, Biofarm și CD&R, confirmând forța unui brand românesc într-o competiție dominată de multinaționale.

Rezultatul este cu atât mai important cu cât vine într-un context dificil pentru întreaga piață. În perioada aprilie–iunie 2026, românii au cumpărat 157,3 milioane de cutii de medicamente, cu 6,4% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este una dintre cele mai accentuate scăderi din ultimii ani și confirmă tendința de reducere a consumului începută încă din 2024.

Crește presiunea asupra sistemului sanitar și asupra industriei farmaceutice

Paradoxal însă, deși numărul cutiilor vândute continuă să scadă, valoarea pieței farmaceutice a crescut cu 5,5%, până la 9,6 miliarde de lei, semn că medicamentele eliberate sunt mai scumpe sau că tratamentele utilizate au o valoare mai ridicată.

În acest peisaj, performanța Antibiotice Iași capătă o greutate și mai mare. Compania reușește să rămână în plutonul fruntaș al producătorilor care alimentează piața cu medicamente esențiale, într-un moment în care presiunea asupra sistemului sanitar și asupra industriei farmaceutice este în continuă creștere.

Clasamentul confirmă și un alt aspect important: producătorii care fabrică medicamente în România continuă să fie actori esențiali ai pieței, în special pe segmentul medicamentelor generice, accesibile unui număr foarte mare de pacienți.

Pentru Iași, poziția ocupată de Antibiotice reprezintă mai mult decât un rezultat comercial. Este dovada că unul dintre cele mai importante simboluri industriale ale Moldovei rămâne competitiv într-o industrie globală extrem de agresivă, în care fiecare procent de piață se câștigă prin investiții, inovație și capacitate de producție. Daniel BACIU