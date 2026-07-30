* Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, a obținut cel mai mare punctaj al Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori * România a încheiat cpmpetiția pe primul loc în clasamentul națiunilor

Patru elevi, patru medalii și primul loc în Europa. Lotul României s-a întors de la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori cu două medalii de aur, una de argint și una de bronz. Performanța competiției îi aparține unui elev din Iași.

Cel mai bun dintre 100 de concurenți

Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, este câștigătorul absolut al Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori – EJOI 2026.

Ieșeanul a obținut medalia de aur și cel mai mare punctaj din întreaga competiție. Organizatorii l-au prezentat oficial drept „absolute winner” al ediției desfășurate la Kaunas, în Lituania.

Performanța lui Andrei Nemțișor a ridicat România pe primul loc în clasamentul națiunilor. La cea de-a X-a ediție a olimpiadei au participat 100 de elevi din 25 de țări, concursul fiind organizat în perioada 24–30 iulie 2026.

România a câștigat patru medalii din patru

Toți cei patru membri ai lotului național au urcat pe podium. A doua medalie de aur a fost obținută de Traian Danciu, elev în clasa a VII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Mihai Cosmin Boac, elev în clasa a VIII-a la aceeași unitate de învățământ, a câștigat medalia de argint, iar Radu Pipernea, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, a obținut medalia de bronz.

Bilanțul României este astfel unul complet: două medalii de aur, o medalie de argint și una de bronz.

Profesorii din Iași, în echipa care a pregătit lotul

Lotul național a fost coordonat de reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică. Din echipa de profesori a făcut parte Emanuela Cerchez, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași, alături de Dan Spătărel, reprezentant al SEPI.

Andrei Nemțișor era deja unul dintre elevii de vârf ai informaticii românești. În 2025, când era în clasa a VII-a, elevul Colegiului „Costache Negruzzi” obținuse medalia de argint la aceeași competiție europeană. Un an mai târziu, a ajuns pe prima poziție a clasamentului individual.

Participarea loturilor naționale la olimpiadele internaționale este susținută de Ministerul Educației și Cercetării prin plata taxelor de concurs, a transportului, diurnelor și cheltuielilor legate de pregătirea și selecția elevilor.

Clara DIMA