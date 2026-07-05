Intervenție a jandarmilor montani din Vatra Dornei, sâmbătă, 4 iulie 2026, în județul Suceava. Un grup format din 37 de turiști polonezi a fost coborât de pe munte, după ce pe traseul pe care îl parcurgea, în apropierea Carierei Călimani, a fost observată o ursoaică însoțită de pui.

Situația putea deveni periculoasă, mai ales pentru că o ursoaică aflată cu puiul în apropiere reacționează imprevizibil dacă simte că este amenințată. În astfel de cazuri, nu apropierea, nu fotografia și nu curiozitatea sunt soluții, ci retragerea controlată și apelul la autorități.

Pericolul a fost sesizat de un jandarm aflat în timpul liber, care se afla într-o drumeție în zonă. Acesta a observat animalul sălbatic în apropierea traseului și, văzând că în zonă se află și grupul de turiști, și-a anunțat colegii pentru a preveni orice incident.

Jandarmii au însoțit turiștii până la autocar

Jandarmii montani au ajuns rapid în zonă și au preluat grupul. Cei 37 de turiști polonezi au fost însoțiți până la autocar, fără ca vreo persoană să fie rănită.

Potrivit autorităților, turiștii au declarat că văzuseră și ei ursoaica și puiul înainte de intervenția forțelor de ordine. Decizia de a coborî grupul sub supravegherea jandarmilor a fost cea mai sigură variantă, în condițiile în care animalul se afla în apropierea traseului, iar grupul era numeros.

Incidentul arată cât de repede se poate schimba o excursie pe munte atunci când traseul se intersectează cu zona de deplasare a animalelor sălbatice. Munții Călimani sunt una dintre cele mai spectaculoase zone montane din nordul țării, dar rămân un spațiu în care turiștii trebuie să respecte regulile de siguranță.

De ce ursoaica cu pui este un risc major

Întâlnirea cu un urs pe munte este periculoasă în orice situație, însă prezența puilor crește nivelul de risc. Ursoaica poate interpreta apropierea oamenilor drept o amenințare directă și poate reacționa defensiv.

Tocmai de aceea, autoritățile le cer turiștilor să nu se apropie de urs, să nu încerce să îl fotografieze de aproape și să nu îl hrănească. Hrănirea animalelor sălbatice le modifică comportamentul și le poate face să caute tot mai des prezența oamenilor, a drumurilor sau a zonelor turistice.

Regula esențială este păstrarea distanței. Dacă ursul este văzut pe traseu, turiștii trebuie să se retragă calm, fără țipete, fără alergare și fără gesturi bruște. În cazul în care animalul blochează traseul sau se află aproape de oameni, trebuie sunat imediat la 112.

Avertisment pentru turiștii care merg în Călimani

Sezonul de vară aduce tot mai mulți turiști pe traseele montane, inclusiv grupuri organizate din străinătate. Zona Vatra Dornei – Călimani este căutată pentru peisaje, drumeții și trasee spectaculoase, însă prezența animalelor sălbatice face parte din realitatea muntelui.

Jandarmii recomandă turiștilor să se informeze înainte de plecare, să nu se abată de la traseele marcate, să nu lase resturi alimentare în natură și să anunțe imediat autoritățile dacă observă urși în apropierea zonelor circulate.

În cazul turiștilor polonezi, intervenția s-a încheiat cu bine. Grupul a ajuns în siguranță la autocar, iar episodul rămâne un avertisment pentru toți cei care pornesc pe munte: frumusețea traseelor nu exclude pericolul, iar întâlnirea cu un animal sălbatic trebuie tratată cu seriozitate, nu ca o ocazie pentru fotografii. Clara DIMA