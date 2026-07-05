Tenisul mondial își mută spectacolul la Ciric

* lista participanților anunță o ediție extrem de puternică * principalul favorit este francezul Valentin Royer, ocupantul locului 75 ATP, urmat de croatul Dino Prizmic, unul dintre cele mai promițătoare nume ale circuitului mondial * pe tabloul principal sunt deja confirmați ieșenii Cezar Crețu și Radu Mihai Papoe, ambii beneficiari ai unor wild-card-uri oferite de organizatori

Iașul se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale verii. Începând de astăzi, Baza Sportivă Ciric intră în centrul atenției tenisului internațional, odată cu debutul celei de-a șaptea ediții a Concord Iași Open – Powered by MET, turneu ATP Challenger 100 care deschide un adevărat maraton al sportului alb și transformă orașul într-un punct de atracție pentru jucători, antrenori și fani din întreaga lume.

Timp de două săptămâni, între 5 și 19 iulie, Iașul va găzdui două competiții de prestigiu. Prima este turneul masculin ATP Challenger 100, programat în perioada 5-12 iulie, iar imediat după acesta va începe turneul feminin WTA 250 UniCredit Iași Open, programat între 12 și 19 iulie.

Tenis în spectaculoase sesiuni de seară

Organizatorii au anunțat programul oficial al competiției masculine, iar spectatorii vor avea parte de tenis aproape fără întrerupere, atât în sesiuni de zi, cât și în spectaculoase sesiuni de seară.

Calificările debutează duminică, 5 iulie, de la ora 13:30, când sunt programate nu mai puțin de 12 partide pe trei terenuri. Luni vor avea loc ultimele meciuri din calificări, iar în aceeași zi începe și tabloul principal, cu primele confruntări programate în sesiunea de seară, nu înainte de ora 18:00.

Pe parcursul săptămânii, tenisul va continua zilnic în două sesiuni. De luni până vineri, meciurile de zi vor începe, în general, la 13:30, iar cele de seară nu înainte de 18:00, cu excepția zilei de miercuri, când programul va debuta mai devreme.

Momentul culminant va avea loc în weekendul viitor. Sâmbătă, 11 iulie, sunt programate cele două semifinale de simplu, iar duminică, 12 iulie, publicul va afla câștigătorii ediției din acest an. Finala de dublu este programată la ora 17:00, iar marea finală de simplu va începe nu înainte de ora 19:00.

Favoriți cu nume grele și un român care poate surprinde

Lista participanților anunță o ediție extrem de puternică. Principalul favorit este francezul Valentin Royer, ocupantul locului 75 ATP, urmat de croatul Dino Prizmic, unul dintre cele mai promițătoare nume ale circuitului mondial.

Prizmic vine la Iași după una dintre cele mai spectaculoase victorii ale sezonului. În luna mai, tânărul croat l-a eliminat pe Novak Djokovic la turneul de la Roma, rezultat care a făcut înconjurul lumii tenisului.

Printre favoriți se mai află bosniacul Damir Džumhur, francezul Titouan Droguet, finalistul ediției precedente, dar și danezul Elmer Møller, campionul de anul trecut.

Românii intră în luptă

Publicul ieșean va avea motive serioase să își susțină favoriții. Pe tabloul principal sunt deja confirmați Cezar Crețu și Radu Mihai Papoe, ambii beneficiari ai unor wild-card-uri oferite de organizatori.

O ultimă invitație specială va fi acordată înaintea începerii tabloului principal, ceea ce lasă încă loc unei surprize.

În calificări va evolua și tânărul Matei Partal, câștigătorul turneului de precalificări organizat la Ciric. El și-a câștigat locul după o finală disputată împotriva lui Luca Frunză, în timp ce Matei Vârbanciu a încheiat competiția pe locul al treilea.

Tragerea la sorți și miza uriașă

Tragerea la sorți a tabloului principal va avea loc sâmbătă seară, de la ora 19:00, la Baza Sportivă Ciric, moment în care vor fi stabilite duelurile care pot aduce încă din primul tur confruntări spectaculoase.

Turneul pune în joc premii totale de 160.680 de euro și reprezintă una dintre cele mai importante competiții ATP Challenger organizate în Europa de Est.

Cu tribune care se anunță pline, jucători aflați în ascensiune și nume capabile să ajungă în curând în elita tenisului mondial, Concord Iași Open – Powered by MET promite o săptămână de spectacol, iar Iașul are din nou șansa de a demonstra că poate organiza competiții sportive de nivel internațional. Daniel BACIU