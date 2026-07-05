Legumele au cucerit Piața Nicolina!

Piața Nicolina din Iași a fost luată cu asalt încă de la primele ore ale dimineții de sute de cumpărători veniți să profite de bogăția verii. Recolta din solariile producătorilor ieșeni a umplut tarabele cu legume proaspete, iar vedetele incontestabile ale sezonului sunt roșiile românești, care au ajuns să se vândă cu prețuri pentru toate buzunarele.

Kilogramul de roșii poate fi cumpărat cu 6 până la 10 lei, în funcție de soi, mărime și producător, iar cumpărătorii spun că gustul autentic al legumelor românești merită fiecare leu. Tarabele sunt colorate în roșu intens, iar mirosul specific al roșiilor coapte îi face pe mulți să plece acasă cu sacoșele pline.

Nici ardeii nu lipsesc din oferta generoasă a producătorilor locali. În funcție de varietate și calitate, aceștia se vând cu prețuri cuprinse între 8 și 18 lei kilogramul, fiind printre cele mai căutate produse ale acestei perioade.

Atmosfera din Piața Nicolina amintește de adevăratele piețe de altădată. Cumpărătorii negociază, compară prețurile și aleg marfa direct de la producători, în timp ce comercianții spun că ultimele zile, cu temperaturi ridicate și recolte bogate, au adus o ofertă consistentă și produse de o calitate excelentă.

Pe măsură ce sezonul de recoltare avansează, comercianții se așteaptă ca oferta să devină și mai bogată, iar în cazul unor legume prețurile ar putea continua să scadă. Pentru ieșenii care preferă produsele românești, începutul lunii iulie aduce una dintre cele mai bune perioade pentru aprovizionarea cu legume proaspete, direct din solariile agricultorilor din județ.