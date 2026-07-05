Ultramaraton caritabil de 24 de ore, la Iași!

Evenimentul va începe pe 18 iulie, la ora 10:00, pe Stadionul „Emil Alexandrescu”, și se va încheia după o zi și o noapte de alergare neîntreruptă. Timp de 24 de ore, stadionul din Copou nu va găzdui doar sportivi, ci oameni uniți de dorința de a salva o viață.

Există curse în care nu contează cine ajunge primul la linia de sosire. Există alergări în care fiecare pas poate însemna încă o zi de viață pentru cineva drag. O astfel de cursă va avea loc la Iași, iar miza nu este un trofeu, ci însăși viața unei mame.

Olga are doar 52 de ani și duce cea mai grea luptă pe care o poate purta un om: lupta cu un cancer agresiv. În spatele diagnosticului se află o femeie care refuză să cedeze și doi copii care își doresc un singur lucru – să își poată strânge mama în brațe și peste ani.

Șansa ei se află într-o clinică din Milano, unde trebuie să urmeze un tratament și o intervenție chirurgicală extrem de costisitoare. Timpul însă nu are răbdare, iar fiecare zi contează.

Din dorința de a transforma speranța în fapte, Sandu Plăcintă și Roman Dumitru, alături de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași și Oxygen Sports & Spa, organizează un eveniment impresionant: un ultramaraton caritabil de 24 de ore, în care fiecare kilometru alergat va însemna o nouă speranță pentru Olga.

Maratonul va începe pe 18 iulie, la ora 10:00, pe Stadionul „Emil Alexandrescu”, și se va încheia după o zi și o noapte de alergare neîntreruptă. Timp de 24 de ore, stadionul din Copou nu va găzdui doar sportivi, ci oameni uniți de dorința de a salva o viață.

Organizatorii spun că nu este nevoie să fii atlet pentru a face diferența

Nu trebuie să alergi zeci de kilometri și nici să dobori recorduri. Este suficient să fii prezent, să încurajezi, să donezi sau să distribui mesajul mai departe. Uneori, un gest aparent mic poate deveni salvarea unui om.

În spatele acestei inițiative se află pompieri, voluntari, sportivi și oameni care cred că viața nu se salvează doar în timpul intervențiilor de urgență, ci și prin solidaritatea unei comunități.

Apelul este adresat tuturor ieșenilor: persoane fizice, companii, instituții, organizații și cluburi sportive sunt invitate să se alăture acestui maraton al speranței.

Donațiile pot fi făcute în deplină transparență prin platforma Galantom, la adresa:

https://zambetulnostru.galantom.ro/p/olga

Pe 18 iulie nu va fi doar un eveniment sportiv. Va fi o zi în care Iașul poate demonstra că, atunci când oamenii se unesc în jurul unei cauze, imposibilul începe să pară posibil.

Pentru Olga, fiecare oră de alergare poate însemna încă o șansă la tratament. Pentru cei doi copii ai ei, fiecare donație poate însemna încă o aniversare petrecută împreună cu mama lor.

De această dată nu se aleargă pentru medalii. Se aleargă pentru viață. Iar cea mai importantă victorie va fi aceea în care Olga va putea spune, datorită unei comunități întregi: „Am învins!”. Carmen DEACONU