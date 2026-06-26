Spitalul Regional de Urgență - Iașul, în ritm de melc. Craiova zboară!

* avantajul câștigat de SRU Iași pe hârtie, în câțiva ani, s-a transformat într-o întârziere costisitoare * la Craiova, pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și specialiști în fiecare zi * infrastructura este realizată în proporție de aproape 89%, iar structura clădirii urcă deja la primele niveluri!

Ani la rând, Iașul a fost prezentat drept proiectul-fanion al României, primul dintre cele trei spitale regionale promise prin fonduri europene. Astăzi însă, realitatea din teren arată că avantajul câștigat pe hârtie s-a transformat într-o întârziere costisitoare.

În timp ce autoritățile anunță că lucrările de la Iași respectă graficul stabilit, șantierul din Craiova avansează într-un ritm vizibil mai alert. După ani întregi în care proiectul ieșean a fost blocat de contestații, proceduri birocratice și licitații întârziate, Oltenia pare să fi preluat conducerea în cea mai importantă competiție pentru infrastructura medicală din România.

Iașul, sub nivelul solului

La Iași, constructorii au început efectiv lucrările în februarie 2026. În prezent se execută una dintre cele mai dificile etape tehnice: consolidarea terenului. Potrivit Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), peste 22.000 de piloți trebuie introduși la aproximativ opt metri adâncime pentru stabilizarea fundației, iar până acum a fost realizat puțin peste un sfert din această lucrare. În paralel sunt executați încă peste 1.000 de piloți suplimentari pentru susținerea excavațiilor necesare viitoarelor subsoluri.

Este o etapă esențială și spectaculoasă din punct de vedere tehnic, însă încă invizibilă pentru majoritatea ieșenilor, care continuă să aștepte momentul în care structura uriașului spital va începe să se ridice deasupra solului.

Investiția este impresionantă. Numai contractul de construire depășește 1,7 miliarde de lei, iar valoarea totală a proiectului trece de 3,2 miliarde de lei. Constructorul este asocierea coordonată de grupul turc CCN, alături de alte 15 companii, inclusiv firme din Iași.

Craiova a ridicat deja 5 etaje supraterane!

În schimb, la Craiova imaginea este deja cu totul alta.

Acolo, gradul oficial de execuție a depășit 16%, iar pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și specialiști în fiecare zi. Infrastructura este realizată în proporție de aproape 89%, iar structura clădirii urcă deja la primele niveluri. Au fost turnați peste 72.000 de metri cubi de beton, montate peste 11.000 de tone de armătură și utilizate peste 141.000 de metri pătrați de cofraje. Constructorii lucrează simultan la mai multe etaje, iar următoarea etapă va include ridicarea nivelurilor superioare ale clădirii.

Diferența dintre cele două șantiere este uriașă

În timp ce la Craiova începe să prindă contur viitorul spital regional, la Iași se desfășoară încă lucrări pregătitoare sub nivelul solului. Situația nu înseamnă că proiectul ieșean este întârziat față de propriul calendar contractual, însă arată cât de mult a costat timpul pierdut înainte de deschiderea efectivă a șantierului.

Paradoxul este greu de ignorat. Iașul a fost primul proiect discutat, primul promovat și primul prezentat drept prioritate națională pentru regiunea Moldovei. Tocmai acest avantaj inițial s-a risipit în ani întregi de contestații și proceduri administrative, perioadă în care celelalte proiecte au recuperat și chiar au depășit ritmul Moldovei.

Viitorul Spital Regional de Urgență Iași va deservi milioane de locuitori din întreaga Moldovă și va deveni unul dintre cele mai moderne spitale din Europa de Est. Noul complex medical este proiectat să înlocuiască infrastructura spitalicească învechită și să ofere servicii medicale la standarde europene pentru pacienții din întreaga regiune.

Termenul contractual de finalizare rămâne decembrie 2028, iar autoritățile susțin că lucrările se desfășoară conform graficului de execuție. Totuși, comparația cu Craiova arată că viteza de implementare diferă semnificativ între cele două proiecte.

Pentru ieșeni și pentru întreaga Moldovă, fiecare lună contează. După zeci de ani de promisiuni privind un spital regional modern, așteptările sunt uriașe, iar orice întârziere este privită cu tot mai multă nerăbdare de pacienții care speră ca această investiție să schimbe definitiv fața sistemului medical din estul României.

Daniel BACIU