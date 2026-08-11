Studenții UMF Iași pot ajunge ambasadori ai României

* cinci tineri vor intra în echipa Study in Romania

Studenții Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași mai au doar până miercuri după-amiază pentru a candida la un program care îi poate transforma în promotori ai României în fața tinerilor din întreaga lume. Study in Romania Student Ambassadors 2026–2027 caută cinci noi membri pentru echipa care promovează universitățile românești peste hotare.

Ei se vor alătura echipei deja existente de ambasadori ai brandului Study in Romania. Programul este derulat în cadrul proiectului „România la Orizont 2030: Creșterea relevanței internaționale prin internaționalizarea învățământului superior”, coordonat de UEFISCDI în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării.

Miza este una importantă pentru universitățile românești: atragerea studenților internaționali și creșterea vizibilității României ca destinație de studiu.

Ce face, de fapt, un student ambasador

Studenții selectați vor crea conținut despre viața universitară din România, vor participa la sesiuni de formare și evenimente educaționale, vor putea fi implicați în târguri și webinarii și vor discuta cu tineri interesați să studieze aici. De asemenea, vor putea vizita campusuri universitare și vor lucra împreună cu ceilalți ambasadori și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior. Programul pune accent inclusiv pe social media și pe prezentarea unei experiențe autentice de student. Candidații trebuie să fie înscriși la o instituție de învățământ superior din România, să vorbească fluent limba engleză și să fie interesați de promovarea educației și culturii românești. Cunoașterea altor limbi reprezintă un avantaj.

Pentru un student la Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Bioinginerie Medicală sau la celelalte programe ale UMF Iași, participarea poate însemna și o experiență de comunicare internațională care completează CV-ul academic.

După închiderea înscrierilor, aplicațiile vor fi evaluate în perioada 13–19 august. Candidații preselectați vor susține interviurile pe 20 august, iar rezultatele finale sunt programate pentru 24 august 2026. UMF Iași îi îndeamnă pe studenții interesați să completeze formularul pus la dispoziție pe platforma oficială Study in Romania.

Teona SOARE