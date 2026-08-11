Divorțul, temă pentru preoții din comunitățile ieșene

* peste 1.000 de căsnicii s-au încheiat prin divorț anul trecut în județul Iași * problema ajunge acum explicit pe agenda întâlnirilor pastorale * miercuri, 12 august, la Chicerea, preoții discută despre rolul pe care îl pot avea în prevenirea destrămării familiilor

Divorțul nu mai este discutat doar în cabinetele psihologilor, în instanțe sau între avocați. Tema ajunge direct și în întâlnirile preoților din comunitățile ieșene. La Chicerea, una dintre conferințele pastorale programate miercuri este dedicată rolului preotului în prevenirea divorțului, într-un județ în care peste o mie de căsnicii s-au destrămat într-un singur an.

Preoții discută deschis despre prevenirea divorțului

Miercuri, 12 august, Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Chicerea 2, din Protopopiatul 2 Iași, va găzdui întâlnirea Cercului pastoral-misionar nr. 6 „Sfânta Treime”. Tema aleasă este una care depășește spațiul strict religios și intră direct într-o problemă socială tot mai vizibilă: destrămarea familiilor. Preotul Florin Dorobăț va susține conferința intitulată „Rolul preotului în prevenirea divorțului în familiile păstorite”. Formularea este neobișnuit de directă. Nu se vorbește generic despre căsătorie sau despre valorile familiei, ci despre momentul în care relația dintre doi soți intră în criză și despre posibilitatea unei intervenții înainte ca despărțirea să devină definitivă.

Iașul a trecut de 1.000 de divorțuri într-un an

Tema apare într-un context în care statisticile arată dimensiunea fenomenului. În județul Iași au fost înregistrate 1.002 divorțuri în 2025, față de 933 în anul precedent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 7%. Ca număr absolut, Iașul s-a situat imediat după municipiul București. Dincolo de clasamente, cifra înseamnă că, în medie, aproape trei căsnicii s-au încheiat în fiecare zi undeva în județ. În acest context, întâlnirea de la Chicerea capătă o semnificație care trece dincolo de calendarul bisericesc. În comunitățile în care preotul cunoaște familiile, botează copiii, oficiază cununiile și rămâne în contact cu oamenii ani la rând, el poate ajunge să afle și despre conflictele care apar în interiorul cuplurilor. Nu înlocuiește psihologul, terapeutul de cuplu, avocatul sau instituțiile statului, dar poate deveni una dintre persoanele cărora soții aleg să le vorbească atunci când relația începe să se destrame.

Familia, tot mai prezentă pe agenda pastorală

Conferința de la Chicerea nu este un caz izolat. În programul Arhiepiscopiei Iașilor pentru perioada 9–15 august apar mai multe întâlniri dedicate explicit familiei. La Dumești s-a discutat despre provocările contemporane la adresa familiei, iar la Valea Adâncă tema a fost modul în care parohia poate deveni o familie duhovnicească. La Ipatele este programată o nouă conferință despre provocările lumii moderne pentru familie.

Accentul vine și pe fondul declarării anului 2026, în Biserica Ortodoxă Română, drept Anul omagial al pastorației familiei creștine, context în care numeroase activități sunt centrate pe relația dintre părinți, copii, comunitate și Biserică.

Prevenirea divorțului rămâne însă o zonă delicată. Păstrarea unei căsnicii nu poate fi un obiectiv cu orice preț, mai ales în situațiile în care există violență, abuz sau pericol pentru unul dintre soți ori pentru copii. În asemenea cazuri este nevoie de intervenția specialiștilor și, după caz, a instituțiilor abilitate.

Teona SOARE