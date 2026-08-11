Zacusca nu mai e mâncare ieftină

* vinetele, ardeii, uleiul și chiar borcanele ridică nota de plată pentru zacusca făcută acasă * supermarketul poate ajunge, surprinzător, mai ieftin decât producătorul local

Zacusca era una dintre marile economii ale toamnei: legume ieftine, câteva ore lângă ceaun și cămara plină pentru iarnă. În 2026, socoteala arată altfel. Ardeiul kapia, uleiul, bulionul, borcanele și energia împing costurile în sus, iar o tură obișnuită de zacuscă poate ajunge să concureze la preț cu produsul gata făcut din magazin.

Ardeiul kapia trage în sus prețul zacuștii

Pentru o zacuscă clasică de vinete sunt necesare, în principal, vinete, ardei kapia, ceapă, ulei, bulion și zarzavat. Dacă în urmă cu câțiva ani sfârșitul verii însemna automat legume ieftine pentru conserve, în august 2026 diferențele de preț dintre comercianți sunt suficient de mari încât alegerea locului de cumpărături să conteze serios în buget. În supermarket, vinetele pot fi găsite în jurul pragului de 5 lei kilogramul, ardeiul kapia în jur de 9-10 lei, iar ceapa sub 3 lei kilogramul, în funcție de ofertă. Uleiul de floarea-soarelui adaugă alte 7-9 lei pentru un litru.

La producătorii locali, lucrurile nu sunt obligatoriu mai ieftine. În oferta verificată la un producător ieșean, vinetele ajungeau la aproximativ 7 lei kilogramul, ardeiul kapia la 15 lei, iar ceapa la 10 lei. Diferența este importantă, mai ales când pentru zacuscă se cumpără câteva kilograme din fiecare. Asta nu înseamnă că toate piețele din Iași sunt mai scumpe decât supermarketurile. Prețurile diferă de la o tarabă la alta și pot scădea puternic spre finalul zilei sau odată cu intrarea în plin sezon. Dar vechea regulă „merg în piață pentru că este mai ieftin” nu mai funcționează automat.

Borcanul gol ajunge o cheltuială importantă

La legume se adaugă o cheltuială pe care multe calcule o ignoră: ambalajul. Un set de șase borcane cu capac, de aproximativ 370 ml, poate costa în jur de 13 lei. Pentru cine pornește de la zero și trebuie să cumpere borcane noi, ambalajele pot adăuga peste 20 de lei unei singure ture de zacuscă. Cei care păstrează borcanele de la un an la altul sunt, evident, în avantaj. În gospodăriile în care există deja ambalajele, costul final scade considerabil și zacusca de casă redevine mult mai competitivă.

Nici energia nu mai poate fi ignorată. Vinetele și ardeii trebuie copți, zacusca fierbe timp îndelungat, iar borcanele sunt sterilizate. În funcție de aragaz, cuptor, plită și durata preparării, energia mai poate adăuga câțiva lei buni la fiecare serie. La o singură tură diferența pare mică, dar pentru familiile care fac zeci de borcane de zacuscă, bulion, compot sau murături, factura de toamnă începe să se vadă.

Piața sau supermarketul?

Calculul din acest an aduce și paradoxul sezonului: dacă sunt urmărite promoțiile, supermarketul poate furniza unele dintre ingredientele principale mai ieftin decât producătorul local.

Pentru cumpărător, cea mai bună strategie rămâne combinația: legume luate din piață atunci când prețul scade, promoții la ulei și bulion și, obligatoriu, borcanele păstrate din anii anteriori.

Diferența dintre o zacuscă relativ ieftină și una care ajunge să coste cât produsul de pe raft poate veni tocmai din aceste câteva alegeri.

În magazine există zacuscă economică de 300 de grame la aproximativ 5-7 lei borcanul. În zona produselor artizanale sau premium, prețurile sunt însă mult mai mari.

Astfel, zacusca făcută în casă nu mai câștigă obligatoriu la preț atunci când sunt cumpărate toate ingredientele, borcanele și energia. Devine mult mai avantajoasă dacă familia are legume din grădină, cumpără direct de la producător la preț bun sau refolosește ambalajele.

Clara DIMA