UAIC deschide unul dintre cele mai moderne cămine studențești din țară!

Studenții ieșeni au primit o veste spectaculoasă chiar înaintea noului an universitar! Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a recepționat noul cămin C9, o investiție de peste 65 de milioane de lei care aduce 202 de locuri de cazare și condiții moderne pentru studenți.

Noul imobil, situat pe strada Titu Maiorescu nr. 15, în apropierea Cantinei „Titu Maiorescu”, a fost recepționat luni, 10 august 2026, și va intra în circuitul de cazare al UAIC începând cu anul universitar 2026-2027.

Căminul a fost realizat prin Compania Națională de Investiții și finanțat de Ministerul Dezvoltării, iar rezultatul este un imobil conceput pentru a ridica standardul de cazare din campus.

202 de locuri în 101 camere! Fiecare are baie și balcon

C9 dispune de 202 locuri de cazare, distribuite în 101 camere duble. Fiecare cameră are baie proprie și balcon, iar studenții vor avea la dispoziție mobilier modern, televizor, minifrigider, sistem de încălzire și răcire a aerului și termostat de ambient.

Cinci camere au fost special adaptate pentru persoane cu dizabilități.

Mai mult, noul cămin nu va fi destinat exclusiv studenților români. În camerele C9 vor fi cazați și studenți internaționali veniți la Iași prin programele de mobilitate Erasmus+, ceea ce transformă noua clădire într-un spațiu important pentru comunitatea academică internațională a universității.

Căminul vine cu un pachet impresionant de facilități. Studenții vor avea la dispoziție șapte săli de lectură, cinci săli de mese complet echipate și cinci spălătorii.

La acestea se adaugă o spălătorie profesională, o uscătorie și spațiile tehnice necesare funcționării clădirii.

La subsol au fost amenajate 42 de locuri de parcare, două adăposturi de protecție civilă și spațiile tehnice ale imobilului.

Practic, noul cămin este conceput ca o structură modernă de locuire, în care studenții să poată studia, locui și beneficia de facilități necesare vieții de zi cu zi fără să facă rabat de la confort.

O clădire de peste 8.400 de metri pătrați

C9 are regim de înălțime subsol, demisol, parter și cinci etaje. Clădirea are o suprafață construită de 972 de metri pătrați și o suprafață desfășurată de 8.473 de metri pătrați.

Proiectul a fost gândit și din perspectiva eficienței energetice și a sustenabilității. Imobilul beneficiază de soluții moderne pentru reducerea consumului de energie și sisteme performante pentru prepararea apei calde menajere.

Un element aparte este terasa amenajată cu gazon natural, care contribuie la confortul și aspectul general al clădirii.

Investiția totală se ridică la 65.442.176,11 lei. Proiectul a fost inițiat încă din iunie 2020, după aprobarea construirii clădirii prin Hotărâre de Guvern. Lucrările propriu-zise au început la 1 august 2023, iar după trei ani noul cămin este pregătit să primească studenții.

Rectorul UAIC, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, consideră recepția un moment important pentru dezvoltarea infrastructurii universității și pentru creșterea atractivității Iașului ca centru universitar. „Recepția căminului C9 reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea infrastructurii Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și în eforturile noastre de a oferi studenților condiții de cazare la standarde europene”, a transmis rectorul.

Noul C9 nu este singurul front de lucru al universității. UAIC continuă în paralel modernizarea celor 15 cămine existente și dezvoltarea campusului universitar. Miza este crearea unei infrastructuri capabile să răspundă cererii tot mai mari pentru locuri de cazare și să ofere studenților condiții sigure, confortabile și adaptate standardelor actuale. Carmen DEACONU