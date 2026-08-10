Weekend nebun în Iași: 378 de apeluri la 112, peste 1.100 de amenzi și șoferi prinși cu viteze uluitoare

* un șofer de 39 de ani a fost prins de radar cu 156 km/h, deși pe sectorul respectiv limita maximă era de numai 60 km/h! * în Bârnova, un bărbat de 40 de ani a fost oprit în trafic, iar aparatul alcooltest a indicat 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat

Trei zile de foc pentru polițiștii din Iași! Weekendul 7-9 august a adus un adevărat val de intervenții în județ, cu sute de apeluri la 112, zeci de infracțiuni și o avalanșă de amenzi. În total, polițiștii au fost chemați la 410 evenimente, dintre care 378 au fost sesizate prin numărul unic de urgență 112.

Bilanțul este unul care spune totul despre presiunea de pe străzile și șoselele Iașului: 1.132 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 725.347 de lei, și 89 de infracțiuni sesizate în doar trei zile.

378 de apeluri la 112 în trei zile!

Practic, telefonul de urgență a sunat necontenit în weekend.

Polițiștii ieșeni au fost mobilizați pentru menținerea ordinii publice, intervenția la evenimente și prevenirea faptelor antisociale. Cele 378 de solicitări venite prin 112 arată amploarea intervențiilor la care au trebuit să facă față echipajele.

Dar problemele nu s-au oprit aici. În paralel, polițiștii rutieri au declanșat controale pe șoselele din municipiu și județ, iar rezultatele au scos la iveală comportamente extrem de periculoase.

156 km/h într-o zonă cu limită de 60!

Unul dintre cele mai șocante cazuri a fost înregistrat pe DE583. Un șofer de 39 de ani a fost prins de radar cu 156 km/h, deși pe sectorul respectiv limita maximă era de numai 60 km/h. Asta înseamnă o depășire de 96 km/h peste limita legală. Polițiștii i-au reținut permisul, iar șoferul riscă o suspendare de 120 de zile.

Nu a fost însă un caz izolat. În perioada 3-9 august, polițiștii Biroului Rutier Iași au aplicat 208 sancțiuni pentru viteză și au reținut 16 permise de conducere.

Dintre acestea, 14 au fost pentru depășirea vitezei cu mai mult de 50 km/h, iar două pentru depășirea cu peste 70 km/h.

Alcoolul, o altă bombă pe șoselele Iașului

În același weekend, mai mulți șoferi au fost prinși după ce s-ar fi urcat la volan sub influența alcoolului.

În Bârnova, un bărbat de 40 de ani a fost oprit, iar aparatul alcooltest a indicat 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe 8 august, un alt șofer, de 37 de ani, a fost oprit în timp ce circula dinspre Iași către Tomești. Rezultatul testării: 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Iar duminică, polițiștii Secției 2 au observat în municipiul Iași un autoturism care circula sinuos. La volan se afla o tânără de 28 de ani. Testarea a indicat 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Toți cei trei au fost conduși la unități medicale pentru recoltarea probelor biologice.

Polițiștii Biroului Rutier au verificat și modul în care șoferii respectă regulile privind blocarea intersecțiilor, folosirea avertizorului sonor și conducerea agresivă. Au fost efectuate 32 de testări alcoolscopice și aplicate 26 de sancțiuni, în valoare de 10.947 de lei.

Patru amenzi au fost aplicate conducătorilor de trotinete pentru nerespectarea regulilor.

O altă acțiune a vizat taxiurile, transportul în regim de închiriere și transportul alternativ. Polițiștii au verificat 35 de autovehicule, au efectuat 32 de testări alcoolscopice și au aplicat 38 de sancțiuni, în valoare de 40.840 de lei.

Un weekend care pune Iașul pe roșu

Cifrele finale sunt impresionante: 410 intervenții, 378 de apeluri la 112, 89 de infracțiuni și peste 1.100 de amenzi.

Iar traficul a oferit cele mai spectaculoase imagini ale weekendului: șoferi băuți, mașini conduse cu viteze amețitoare și permise ridicate pe bandă rulantă.

Cazul șoferului prins cu 156 km/h într-o zonă cu limită de 60 km/h rămâne însă imaginea unui weekend în care viteza și alcoolul au transformat șoselele Iașului într-un adevărat câmp al riscului. Andrei TURCU