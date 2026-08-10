* datele DSP Iași arată o mișcare clară între specialități * în 2026, cele mai multe plecări sunt din chirurgie generală, neurologie și neonatologie * aproape jumătate dintre rezidenții care și-au schimbat specialitatea au ales medicina de familie

Chirurgia generală și neurologia pierd rezidenți, în timp ce medicina de familie devine principala destinație pentru medicii care decid să-și schimbe specialitatea. Din cele 60 de schimbări înregistrate de DSP Iași în primele șapte luni din 2026, 27 au fost către medicina de familie.

Medicina de familie adună aproape jumătate dintre schimbări

Direcția de Sănătate Publică Iași publică periodic listele medicilor rezidenți care au primit aprobarea Ministerului Sănătății pentru schimbarea specialității. Centralizarea intrărilor din 2026, până la finele lui iulie arată 60 de astfel de schimbări. Cea mai importantă concluzie apare la destinația aleasă: 27 dintre cei 60 de rezidenți, adică 45%, s-au mutat către medicina de familie. La mare distanță urmează radiologia și imagistica medicală, cu cinci intrări, pediatria, cu patru, și epidemiologia, cu trei.

Chirurgia generală pierde șase rezidenți

La capitolul plecări, chirurgia generală este specialitatea care iese cel mai puternic în evidență. Șase rezidenți au renunțat la chirurgie generală, iar toți cei șase au ales medicina de familie.

Neurologia are, la rândul ei, cinci plecări. Trei dintre rezidenți au ales radiologia și imagistica medicală, iar doi cardiologia.

Neonatologia pierde tot cinci rezidenți: patru s-au mutat către medicina de familie și unul către pediatrie.

Gastroenterologia apare cu trei plecări, iar alte specialități, precum ATI, oncologia medicală, obstetrica-ginecologia, cardiologia, bolile infecțioase, hematologia sau medicina de urgență, înregistrează câte una sau două schimbări.

Medicina de familie: 27 de intrări și doar două plecări

Diferența devine și mai clară dacă punem față în față intrările și ieșirile. Medicina de familie a atras 27 de rezidenți, în timp ce doar doi au plecat din această specialitate. Soldul este, așadar, net favorabil medicinei de familie. La polul opus, chirurgia generală are șase plecări și nicio intrare în lotul analizat, iar neurologia are cinci plecări.

Rezidenții se îndepărtează mai ales de chirurgie generală și neurologie, iar medicina de familie devine principala destinație a celor care aleg un alt drum profesional. Cauzele sunt legate de dificultatea specialităților, de pregătirea laborioasă și destul de scumpă.

Teona SOARE