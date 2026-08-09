* concursul pentru conducerea Operei Naționale Române din Iași intră din nou în linie dreaptă * Morel Marius Negru și Andrei Fermeșanu au trecut de evaluarea proiectelor de management și vor susține ultima probă, interviul

Cursa pentru conducerea Operei s-a restrâns la două nume

Ministerul Culturii a anunțat vineri rezultatele evaluării proiectelor depuse de candidații înscriși în concursul pentru funcția de manager al Operei Naționale Române din Iași.

Trei persoane ajunseseră în această etapă, însă numai două au obținut punctajul necesar pentru a continua procedura. Morel Marius Negru și Andrei Fermeșanu au depășit nota minimă 7 și se califică astfel pentru interviul final.

Cel de-al treilea candidat nu a reușit să atingă pragul prevăzut de regulament și a fost eliminat din concurs.

Interviurile sunt programate să înceapă de luni, iar această ultimă etapă ar urma să stabilească viitorul manager al instituției ieșene.

Morel Marius Negru vine din orchestra Operei

Morel Marius Negru este unul dintre oamenii cu vechime în Opera Națională Română din Iași. Violonist în orchestra instituției de aproape 30 de ani, el a ocupat de-a lungul timpului și o funcție de conducere, fiind director general adjunct.

Participarea sa la actualul concurs nu este o premieră. Negru s-a aflat și în precedentele proceduri de selecție organizate pentru conducerea Operei, însă acestea nu au dus la numirea unui manager titular.

Experiența acumulată în interiorul instituției îl aduce acum din nou în fața unei etape decisive.

Andrei Fermeșanu încearcă să transforme interimatul într-un mandat

Celălalt candidat rămas în competiție este Andrei Fermeșanu, tenor și actual manager interimar al Operei ieșene.

El conduce instituția din 2022, într-o perioadă în care postul de manager nu a putut fi ocupat definitiv prin concurs.

Fermeșanu a participat și la selecțiile precedente, dar nici acele proceduri nu s-au încheiat cu desemnarea unui câștigător. Actuala competiție îi oferă o nouă șansă de a obține un mandat complet la conducerea ONRI.

Finala îi aduce astfel față în față pe doi candidați care cunosc Opera din interior și care au deja experiență în structura instituției.

Opera Iași încearcă din nou să iasă din interimat

Problema conducerii Operei Naționale Române din Iași nu este una nouă. Ministerul Culturii a organizat în ultimul timp mai multe proceduri pentru ocuparea funcției de manager, fără ca acestea să producă până acum o soluție definitivă.

În lipsa unui câștigător, instituția a continuat să funcționeze cu o conducere interimară.

Actualul concurs este, prin urmare, mai mult decât o simplă schimbare administrativă. Viitorul manager va avea de coordonat activitatea artistică, bugetul, strategia repertorială, relația cu colectivul și proiectele de dezvoltare ale uneia dintre cele mai importante instituții culturale din Iași.

Interviul va face diferența

Ultima probă va fi interviul, în cadrul căruia Morel Marius Negru și Andrei Fermeșanu își vor susține proiectele și vor răspunde întrebărilor comisiei.

Rezultatul acestei etape ar putea încheia o perioadă lungă de incertitudine administrativă la vârful Operei ieșene.

Pentru moment, competiția a rămas în doi. Morel Marius Negru și Andrei Fermeșanu sunt candidații dintre care ar putea fi ales viitorul manager titular al Operei Naționale Române din Iași.

Dan DIMA