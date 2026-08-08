O cursă către spital s-a transformat într-un caz cercetat de autorități, după ce mama unei fetițe de aproximativ un an a filmat echipajul ambulanței în timp ce făcea cumpărături la o tarabă. Copilul se simțea rău și se afla în autospecială, iar drumul până la unitatea medicală ar fi durat aproape două ore. DSU face verificări, iar Serviciul de Ambulanță Județean Bacău a declanșat o anchetă internă.

Ambulanța ar fi oprit la piață în timpul transportului

Un incident petrecut în județul Bacău a ajuns în atenția Departamentului pentru Situații de Urgență după ce imagini filmate din interiorul unei ambulanțe au fost făcute publice.

Autospeciala preluase o mamă împreună cu fetița sa, care avea aproximativ un an și avea nevoie de evaluare medicală. Pacientele veneau dintr-o localitate situată la aproximativ 45 de kilometri de municipiul Bacău și urmau să ajungă la spital.

În timpul deplasării, însă, ambulanța ar fi fost trasă pe dreapta în apropierea unei piețe. Asistentul medical și ambulanțierul ar fi coborât și s-ar fi îndreptat către o tarabă, de unde ar fi cumpărat legume și pepeni.

Momentul a fost filmat de mama copilului, care, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, le-ar fi atras atenția membrilor echipajului că fetița nu se simte bine.

Aproape două ore până la spital

Cazul a provocat reacții și din cauza timpului în care copilul ar fi ajuns la unitatea medicală. Potrivit relatărilor publicate de Euronews România și Digi24, deplasarea până la spital ar fi durat aproape două ore. După ce a fost evaluată de medici, fetița a fost diagnosticată cu o infecție.

Nu există, deocamdată, o concluzie oficială care să stabilească în ce măsură oprirea pentru cumpărături a influențat durata transportului ori starea pacientei. Aceste aspecte urmează să fie clarificate în cadrul verificărilor.

Situația ridică însă o problemă importantă privind conduita personalului medical și respectarea obligațiilor din timpul unei misiuni. În momentul în care un pacient este preluat de ambulanță, deplasarea și supravegherea acestuia trebuie tratate cu prioritate, cu atât mai mult atunci când pacientul este un copil.

DSU verifică incidentul de la Bacău

Departamentul pentru Situații de Urgență a început verificări la Serviciul de Ambulanță Județean Bacău pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs oprirea.

În paralel, conducerea SAJ Bacău a declanșat propria anchetă internă. Reprezentanții instituției au transmis că un asemenea comportament este considerat inacceptabil și că, dacă acuzațiile vor fi confirmate, persoanele responsabile riscă sancțiuni.

În centrul verificărilor se află un asistent medical și un ambulanțier. Autoritățile trebuie să stabilească inclusiv cât timp a staționat autospeciala, dacă oprirea a fost justificată în vreun fel și dacă au fost respectate procedurile aplicabile transportului pacientului.

Imaginile realizate de mama fetiței ar urma să constituie unul dintre elementele analizate pentru reconstituirea deplasării.

Până la finalizarea verificărilor, răspunderea individuală a celor doi angajați nu poate fi stabilită. Cazul readuce însă în discuție o regulă elementară a serviciilor medicale de urgență: din momentul preluării pacientului și până la predarea acestuia la spital, misiunea medicală trebuie să rămână prioritatea echipajului. George NEGRU