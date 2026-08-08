* prima grădină botanică universitară din România împlinește 170 de ani * momentul este marcat printr-o emisiune filatelică specială lansată de Romfilatelia și Poșta Română

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași împlinește 170 de ani la 10 august 2026. Aniversarea aduce și o premieră: patru mărci poștale, o coliță dantelată și un plic „prima zi” vor pune în circulație imaginea uneia dintre cele mai vechi și mai importante instituții științifice ale Iașului.

170 de ani de istorie botanică la Iași

Înființată la 10 august 1856 de medicul și naturalistul Anastasie Fătu, Grădina Botanică din Iași este prima instituție universitară de acest tip din România. Din 1996 poartă numele fondatorului său și funcționează în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

De-a lungul timpului, Grădina Botanică a devenit nu doar un spațiu de cercetare și conservare, ci și unul dintre reperele culturale și turistice ale orașului. Colecțiile sale reunesc un număr impresionant de specii vegetale, iar unele dintre acestea beneficiază de măsuri speciale de protecție și conservare.

Instituția este cunoscută și pentru secția destinată persoanelor cu deficiențe de vedere, unde plantele aromatice și speciile bogate în uleiuri eterice pot fi descoperite cu ajutorul simțului tactil și olfactiv, iar explicațiile sunt oferite inclusiv în alfabetul Braille.

Patru plante din colecțiile Iașului ajung pe timbre

Pentru aniversarea celor 170 de ani, Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație, luni, 10 august, o emisiune filatelică realizată în premieră pentru Grădina Botanică din Iași. Seria cuprinde patru timbre dedicate unor plante reprezentative din colecțiile instituției. Pe timbrul de 3,50 lei apare trandafirul Rosa „Double Delight”, un hibrid apreciat pentru florile mari, intens parfumate, prezent și în Rosariumul Grădinii Botanice. Timbrul de 6 lei este dedicat speciei Anemone hupehensis, cunoscută drept anemonă japoneză, aclimatizată la Iași în mai multe sectoare ale grădinii. Pe marca poștală de 11 lei este ilustrată Passiflora quadrangularis, o spectaculoasă liană tropicală cultivată în Complexul de Sere, ale cărei flori pot ajunge la aproximativ 12 centimetri în diametru. Bujorul de stepă, Paeonia tenuifolia, apare pe timbrul de 16 lei. Este o specie rară, cu flori roșu intens, considerată critic periclitată în România din cauza populațiilor reduse și a presiunii exercitate asupra habitatelor naturale.

Anastasie Fătu apare pe colița aniversară

Fondatorul Grădinii Botanice, Anastasie Fătu, este reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 32 de lei inclus în colița dantelată a emisiunii.

Alături de portretul său apar două specii importante pentru patrimoniul botanic: Fritillaria montana, o lalea pestriță rară în flora României, și Campanula carpatica, clopoțelul de Carpați care se regăsește și pe sigla Grădinii Botanice din Iași.

Emisiunea filatelică va fi disponibilă de luni, 10 august 2026, în magazinele Romfilatelia din Iași, București, Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara, precum și în magazinul online al instituției.

Maura ANGHEL