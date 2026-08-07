La Bojdeuca lui Creangă, poveștile ies din carte

Părinții care caută unde să-i ducă pe copii în weekend au câteva variante bune la Iași. Sâmbătă, 8 august, cei mici pot merge la un spectacol inspirat de povestea prințesei Merida sau pot urmări aventura lui Erus pe marele ecran. Pentru restul weekendului rămân deschise MINA Iași, Palatul Culturii și Bojdeuca lui Ion Creangă, cu programe și expoziții potrivite pentru o ieșire în familie.

Merida deschide weekendul copiilor la Iași

Sâmbătă dimineață poate începe cu teatru. De la ora 10.00, la Amfiteatrul Baia Turcească al Ateneului Național din Iași este programat spectacolul „Merida – Marionette Show”, una dintre puținele reprezentații dedicate în mod explicit copiilor în agenda acestui weekend. Evenimentul figurează în programul local pentru sâmbătă, 8 august.

Povestea este o alegere potrivită pentru copiii cărora le plac aventurile, personajele curajoase și teatrul de păpuși, iar ora de începere lasă suficient timp pentru continuarea zilei cu o plimbare prin centrul Iașului sau cu un alt eveniment.

Erus ajunge pe marele ecran la două cinematografe din Iași

Tot sâmbătă, de la ora 11.00, părinții au o a doua variantă: „Erus și Valea Recunoștinței”, proiectat la Cinema City atât în Iulius Mall, cât și în Mall Moldova. Programarea pentru 8 august apare în agenda evenimentelor ieșene.

Spectacolul urmărește o nouă etapă din aventura lui Erus, care încearcă să învingă frica și răul alături de prietenii săi. Povestea vorbește despre recunoștință, prietenie, curaj și alegeri, fiind prezentată sub forma unei proiecții de teatru pentru copii. Producția are o durată de aproximativ 85 de minute.

Dinozauri, Cosmos și personaje de film la MINA Iași

Pentru copiii care preferă tehnologia și experiențele vizuale, MINA Iași, de pe Bulevardul Primăverii nr. 2, rămâne una dintre variantele de weekend.

În programul actual al centrului apar experiențe imersive precum „Dinozaurii + Cosmos” și „Zeii Olimpului + În inima Oceanului”, dar și zona MINA Kids, concepută ca spațiu de joacă. Sunt disponibile și proiecții speciale pentru familii, între care „Shrek 2” și „Inside Out 2”.

Orele diferă în funcție de spectacol și de zi, astfel că părinții ar trebui să verifice programul și disponibilitatea locurilor înainte de plecare.

Cum se jucau copiii acum aproape 2.000 de ani

O ieșire la muzeu poate deveni surprinzător de interesantă pentru copii dacă expoziția vorbește chiar despre lumea lor.

La Palatul Culturii poate fi vizitată expoziția „A fost odată ca niciodată…! Scurtă istorie a copilăriei în primele patru veacuri de stăpânire romană la Pontul Euxin”, deschisă până pe 4 octombrie.

Expoziția aduce în fața publicului 86 de artefacte și arată cum arăta copilăria în lumea greco-romană. Printre obiectele expuse se află jucării, bijuterii, vase, obiecte din os și corn și alte piese descoperite în vechile așezări de la Pontul Euxin.

Pentru un copil curios, vizita poate porni simplu de la întrebarea: „Cu ce se juca un copil de vârsta mea acum aproape două mii de ani?”.

Sâmbătă, muzeele Palatului Culturii sunt deschise între 10.00 și 18.00, iar duminică între 10.00 și 17.00.

La Bojdeuca lui Creangă, poveștile ies din carte

O altă variantă potrivită pentru copii este Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca, unde poate fi vizitată expoziția „Schițe de poveste”.

Expoziția cuprinde 52 de schițe originale de decoruri și costume, realizate pentru spectacole inspirate din opera lui Ion Creangă. Copiii pot vedea cum au fost imaginate personaje din „Ivan Turbincă” și din alte povești ale scriitorului și pot descoperi ce se întâmplă în culisele unui spectacol înainte ca personajele să ajungă pe scenă.

Bojdeuca este deschisă de marți până duminică, între orele 10.00 și 17.00.

În această vară, muzeul organizează și un atelier de continuare a „Poveștii lui Harap-Alb”, destinat copiilor cu vârste între 9 și 13 ani. Activitatea include scriere creativă și vizitarea Bojdeucii, însă participarea se face pe bază de înscriere, iar programarea trebuie verificată separat.

Un weekend în care copiii pot alege între scenă, film și muzeu

Oferta pentru copii nu este uriașă în acest weekend, dar este suficient de diversă încât o familie să poată construi o zi întreagă în oraș.

Sâmbătă dimineață poate începe cu Merida sau cu Erus, poate continua cu o vizită la Palatul Culturii ori la Bojdeuca lui Creangă și se poate încheia într-un spațiu imersiv. Duminică, muzeele și MINA rămân variantele cele mai ușor de inclus într-un program de familie.

Pentru spectacolele și proiecțiile cu locuri limitate, este recomandată verificarea programului și a biletelor înainte de plecare. Tania DAMIAN