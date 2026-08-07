Muncitor atacat de urs într-o pădure din Bacău. Colegii l-au salvat
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Muncitor atacat de urs într-o pădure din Bacău. Colegii l-au salvat

Muncitor atacat de urs într-o pădure din Bacău. Colegii l-au salvat

Incidentul s-a produs în apropierea satului Scutaru, într-o zonă împădurită greu accesibilă. Bărbatul a fost preluat de medici și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Onești. În aceeași dimineață, jandarmii au fost chemați și la Buhuși, unde un urs intrase într-o gospodărie.

 

Atac în timpul lucrărilor silvice

Un bărbat care participa la lucrări silvice în comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, a fost atacat de un urs în zona împădurită din apropierea satului Scutaru.

Incidentul s-a produs într-un perimetru dificil de accesat de echipele de intervenție. Oamenii care îl însoțeau pe muncitor au reacționat imediat și au reușit să îndepărteze animalul, după care și-au ajutat colegul rănit să ajungă într-o zonă în care putea fi preluat de salvatori.

Victima a fost coborâtă din zona forestieră Dobrele până în apropiere de Buciaj.

Bărbatul a fost transportat la UPU Onești

La intervenție au fost mobilizați jandarmi, reprezentanți ai administrației locale și un echipaj medical.

„La fața locului s-au deplasat jandarmii, primarul localității, precum și un echipaj medical. Victima a fost coborâtă de persoanele care o însoțeau din zona împădurită Dobrele până în zona Buciaj, de unde a fost preluată pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, a precizat căpitan Alexandra Dănculea, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.

Bărbatul a fost transportat ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Onești.

Ursul s-a retras în pădure înainte de sosirea forțelor de ordine. Jandarmii au verificat zona și au avertizat oamenii din apropiere asupra pericolului.

Un alt urs a intrat într-o gospodărie din Buhuși

Incidentul de la Mănăstirea Cașin nu a fost singura intervenție provocată de apariția unui urs în județul Bacău.

În aceeași dimineață, un echipaj de jandarmi a fost trimis și în orașul Buhuși, după ce prezența unui urs a fost semnalată într-o gospodărie.

Cele două cazuri produse într-un interval scurt readuc în atenție riscul întâlnirilor dintre oameni și animalele sălbatice în localitățile și zonele forestiere ale județului.

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