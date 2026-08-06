* ancheta deschisă la adăpostul privat „Imperiul Cățeilor” a ajuns la prima măsură preventivă * procurorii încearcă să afle câte animale au murit, în ce condiții au fost făcute eutanasierile și dacă documentele medicale justificau eliminarea câinilor

Un medic veterinar de 29 de ani din comuna Berchișești a fost reținut de polițiști în dosarul care vizează moartea unui număr foarte mare de câini într-un adăpost privat din județul Suceava. Bărbatul este fiul primăriței comunei și lucrează în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava.

Cazul a devenit cunoscut în spațiul public după apariția unor acuzații potrivit cărora sute de animale ar fi fost declarate moarte sau eutanasiate într-un singur an. Adăpostul „Imperiul Cățeilor” a fost numit de unele organizații pentru protecția animalelor „Auschwitz-ul câinilor din Suceava”, expresie care descrie gravitatea suspiciunilor, dar nu reprezintă o concluzie judiciară.

Medicul veterinar, reținut pentru 24 de ore

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Suceava au dispus reținerea bărbatului după completarea probelor și audierea acestuia. El a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Poliției Suceava.

Dosarul privește posibile încălcări ale Legii 205/2004 privind protecția animalelor, inclusiv infracțiunea de ucidere a animalelor cu intenție și fără drept. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.

Măsura reținerii are o durată de 24 de ore și nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Medicul veterinar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Sute de animale ar fi dispărut din evidențele adăpostului

Polițiștii s-au sesizat din oficiu în decembrie 2025, după ce controalele efectuate la adăposturile din județ au scos la iveală situații care depășeau nivelul unor simple abateri administrative.

Anchetatorii verifică suspiciunea că numeroși câini ar fi fost eutanasiați fără respectarea condițiilor legale. În documente, măsurile ar fi fost motivate prin existența unor boli cronice sau prin comportamentul agresiv al animalelor.

Surse judiciare au indicat că investigația privește „mai multe zeci, dacă nu chiar sute” de animale care ar fi fost ucise fără drept. Alte informații apărute la începutul anchetei indicau peste 500 de câini morți într-un interval de aproximativ un an, însă numărul exact urmează să fie stabilit de procurori.

Percheziții la adăpost și la o locuință

Primele percheziții au fost făcute pe 9 aprilie 2026, la adăpostul din Berchișești și la o locuință privată. Polițiștii au ridicat atunci documente și sisteme informatice, pentru a verifica traseul câinilor, registrele medicale și modul în care au fost consemnate decesele și eutanasierile.

Dosarul fusese preluat cu câteva zile înainte de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. Cercetările s-au desfășurat inițial cu privire la fapte, iar măsura luată la 6 august reprezintă trecerea anchetei într-o nouă etapă.

Familia medicului ocupă funcții în administrația locală și DSVSA

Bărbatul reținut este fiul primăriței din Berchișești, Violeta Zenovia Țăran. Potrivit informațiilor furnizate presei de surse judiciare, tatăl său ocupă o funcție de conducere în cadrul DSVSA Suceava, iar medicul cercetat este, la rândul său, angajat al instituției.

Anchetatorii trebuie să stabilească dacă aceste legături au avut vreo influență asupra activității adăpostului sau asupra controalelor efectuate. Simplul raport de rudenie nu reprezintă însă o probă privind comiterea unei infracțiuni.

Un nou contract din bani publici, încheiat în timpul anchetei

Coaliția pentru Protecția Animalelor a atras atenția că asociația care administrează adăpostul ar fi primit, în iulie 2026, un nou contract de la Primăria Poiana Stampei.

Contractul, în valoare de 39.600 de lei fără TVA, ar viza gestionarea a 36 de câini fără stăpân într-un an. Organizația susține că suma calculată ajunge la 1.100 de lei pentru fiecare animal și include capturarea, transportul, cazarea, tratamentele, vaccinarea, microciparea și, după caz, eutanasierea.

Reprezentanții organizației consideră controversată atribuirea unui contract public unei asociații al cărei adăpost se afla deja în centrul unei anchete penale. Stabilirea existenței unor încălcări ale legii revine însă organelor judiciare.

Cercetările continuă pentru identificarea numărului exact de animale moarte, verificarea motivelor medicale invocate și stabilirea responsabilității fiecărei persoane implicate.