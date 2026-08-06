Tot mai mulți ieșeni ajung să depindă de ajutoarele sociale. Topul celor mai sărace comune

Numărul ieșenilor care primesc Venitul Minim de Incluziune (VMI) continuă să crească. Datele Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Iași arată că, în iunie 2026 (plata efectuată la 1 iulie), 11.023 de persoane și familii au beneficiat de acest sprijin, cu 265 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea este însoțită și de un efort bugetar mai mare. Dacă în iunie 2025 au fost plătite 7,10 milioane de lei, în iunie 2026 suma a ajuns la 7,54 milioane de lei, adică cu aproape 432.000 de lei mai mult, o majorare de aproximativ 6%.

Datele arată că, în ciuda unei economii care afișează creșteri statistice, mii de familii din județul Iași rămân dependente de sprijinul statului pentru a-și acoperi cheltuielile de bază.

Lungani rămâne campionul județului

Cea mai mare concentrare de beneficiari se regăsește în continuare la Lungani, unde 657 de persoane și familii primesc Venitul Minim de Incluziune.

Comuna a înregistrat și cea mai mare sumă plătită din județ - 657 beneficiari, cu 668.348 lei acordați într-o singură lună.

Practic, aproape unul din șase lei plătiți prin acest program în județ ajunge în Lungani.

Pe locurile următoare se află Iași – 570 beneficiari (342.031 lei), Mironeasa – 484 beneficiari (454.362 lei), Sirețel – 276 beneficiari (208.810 lei), Todirești – 279 beneficiari (238.343 lei), Țibana – 236 beneficiari (233.895 lei), Brăești – 232 beneficiari (153.808 lei), Deleni – 217 beneficiari (165.605 lei), Focuri – 211 beneficiari (124.861 lei), Trifești – 207 beneficiari (123.177 lei).

Deși este motorul economic al Moldovei, municipiul Iași numără 570 de beneficiari, față de 501 în urmă cu un an.

Suma acordată a crescut de la 290.421 lei în 2025 la 342.031 lei în 2026.

Creșterea este de aproximativ 18%, una dintre cele mai importante în rândul localităților mari.

Cele mai spectaculoase creșteri

Mai multe comune au înregistrat majorări consistente ale numărului de beneficiari.

Printre acestea se remarcă Lungani: +121 beneficiari, Mironeasa: +19, Brăești: +34, Ciurea: +17, Valea Seacă: +30, Trifești: +11, Țigănași: +19, Dolhești: +16, Gorban: +19.

În multe cazuri a crescut și valoarea medie plătită fiecărui beneficiar, semn că sprijinul financiar este mai consistent decât anul trecut.

Sunt și localități unde numărul beneficiarilor scade

Nu peste tot tendința este ascendentă. Scăderi importante apar în Sirețel (-35 beneficiari), Focuri (-18), Podu Iloaiei (-21), Hârlău (-22), Țibănești (-24), Alexandru I. Cuza (-18). Andrieșeni (-10), Târgu Frumos (-10).

Aceste diminuări pot fi explicate prin modificarea veniturilor familiilor, ieșirea din criteriile de eligibilitate sau migrația populației.

La polul opus se află localitățile cu foarte puțini beneficiari: Țuțora – 4 beneficiari, Holboca – 11, Răchiteni – 13, Grozești – 16, Rediu – 16, Plugari – 17.

În aceste comune, valoarea totală plătită lunar este de doar câteva mii de lei.

Un barometru al sărăciei din județ

Venitul Minim de Incluziune a înlocuit fostele ajutoare sociale și sprijinul pentru familie, devenind principalul indicator al vulnerabilității sociale.

Statisticile AJPIS arată că fenomenul este concentrat în special în mediul rural, în comunele cu oportunități reduse de angajare și cu un nivel ridicat al populației dependente de ajutoarele sociale.

Chiar dacă numărul total al beneficiarilor a crescut cu doar 2,5% într-un an, creșterea sumelor plătite și evoluția din unele comune arată că presiunea socială rămâne ridicată. Cu peste 11.000 de beneficiari și peste 7,5 milioane de lei plătiți într-o singură lună, Venitul Minim de Incluziune continuă să fie unul dintre cele mai importante instrumente de protecție socială din județul Iași.

În topul național, Iașul ocupă poziția a treia, după Dolj și Bacău. Carmen DEACONU