Bucșinescu intră în șantier pentru fluidizarea circulației

Una dintre intersecțiile care dau zilnic bătăi de cap șoferilor din Iași urmează să fie reconfigurată. Intersecția Bucșinescu, aflată la întâlnirea bulevardului Tudor Vladimirescu cu străzile Elena Doamna, Vasile Lupu, Nicoriță și Smârdan, va beneficia de o investiție de peste 2,1 milioane de lei.

Consiliul Local Iași a aprobat, pe 31 iulie 2026, indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Amenajare intersecție Bucșinescu, stație transport în comun”. Valoarea totală a investiției ajunge la 2.110.894,19 lei, cu TVA, iar durata estimată a lucrărilor este de doar 30 de zile.

249 de metri de carosabil, refăcuți

Proiectul pornește de la problemele actuale ale intersecției. Configurația geometrică generează blocaje și face dificil accesul către strada Nicoriță, cu efecte atât asupra traficului, cât și asupra activității comerciale din zonă.

Planul municipalității prevede reabilitarea a 249 de metri de carosabil, modernizarea a 417 metri pătrați de trotuare și realizarea a 350 de metri pătrați de marcaje rutiere.

Vor fi montate, de asemenea, 25 de indicatoare rutiere, iar în zonă va fi amenajată o nouă stație de tramvai.

Se schimbă configurația intersecției

Intervenția urmărește să redea conectivitatea rutieră și să facă circulația mai clară și mai predictibilă.

Una dintre modificări vizează separarea benzilor de circulație pe brațul dinspre strada Elena Doamna, în timp ce semnalizarea rutieră de pe bulevardul Tudor Vladimirescu va fi reorganizată.

Totodată, municipalitatea va construi un nou peron de tramvai pentru sensul de urcare către Târgu Cucu, ceea ce ar trebui să îmbunătățească și condițiile pentru călătorii transportului public.

Intersecția va fi adaptată și pentru persoanele cu dizabilități

Investiția nu se limitează la carosabil și semnalizare. Proiectul include măsuri pentru creșterea accesibilității, printre care coborârea bordurilor și montarea de pavaj tactil.

Vor fi refăcute trotuarele și bordurile și va fi realizat un sistem pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale.

Lucrările vor presupune frezarea și refacerea structurii rutiere, reabilitarea suprafețelor pietonale, marcaje și semnalizare rutieră nouă.

30 de zile pentru o intersecție mai fluidă

Miza investiției este una importantă pentru traficul din zonă: reducerea blocajelor și eliminarea actualelor probleme de conectivitate într-unul dintre punctele intens circulate ale Iașului.

Cu o valoare de peste 2 milioane de lei și un termen estimat de execuție de 30 de zile, proiectul promite să schimbe radical modul în care se circulă prin Bucșinescu. Rămâne însă esențial ca intervenția să fie executată rapid și fără întârzieri, într-o zonă în care orice restricție suplimentară poate însemna, temporar, noi cozi și ambuteiaje. Carmen DEACONU