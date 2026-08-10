* lăcașul de cult pregătește în Păun un ansamblu monahal și cultural pe un teren de 15.482 de metri pătrați * proiectul cuprinde biserică, chilii, muzeu, bibliotecă, spații de cazare, sală de conferințe și clopotniță * numai componenta educațională anunțată anterior are un deviz de peste 7,3 milioane de lei, fără TVA

Mănăstirea Bucium pregătește în zona Păun unul dintre cele mai ample proiecte religioase dezvoltate în ultimii ani la Iași. Centrul monahal și cultural „Maica Domnului Prodromița” este proiectat pe un teren de 15.482 de metri pătrați, adică peste un hectar și jumătate, și va reuni de la biserică și chilii până la muzeu, bibliotecă, spații pentru oaspeți și sală de conferințe.

Un ansamblu întreg, nu doar o nouă biserică

Documentația făcută publică de Primăria Iași arată amploarea proiectului. În centru sunt prevăzute biserică, sală de conferințe, sală pentru sinaxe, chilii pentru monahii mănăstirii, spații de cazare pentru oaspeți, trapeză, bibliotecă, sală de lectură, muzeu, magazin și turn-clopotniță, alături de alte anexe. Ansamblul va avea și o prezență puternică în peisajul zonei. Documentația urbanistică permite construcții care pot ajunge la 35 de metri înălțime, ceea ce înseamnă că noul centru, în special prin biserică și turnul-clopotniță, poate deveni un reper vizibil al zonei Păun.

Peste 7,3 milioane de lei pentru componenta educațională

Mănăstirea Bucium lucrează deja și la componenta educațională „Maica Domnului Prodromița”, destinată copiilor și tinerilor. Pentru aceasta a fost alocat un teren de 3.000 de metri pătrați, iar Mănăstirea anunța că a obținut încă din aprilie 2024 autorizația de construire.

Aici apare și prima cifră financiară făcută publică: valoarea totală a devizului de lucrări este de 7.337.184,43 lei, fără TVA. Centrul educațional este gândit cu săli pentru seminarii și ateliere, sală de conferințe, bucătărie și sală de mese, șapte camere de cazare și un amfiteatru în aer liber. Mănăstirea a anunțat inclusiv o campanie de strângere de fonduri, precizând că nu poate susține singură întregul efort financiar.

Suma de 7,3 milioane de lei nu trebuie însă confundată cu valoarea întregului centru monahal de 15.482 mp. Documentația urbanistică publicată pentru ansamblul mare nu indică, în acest moment, un cost total al investiției.

Proiectul poate schimba imaginea zonei Păun

Dimensiunea terenului și numărul de clădiri propuse fac ca investiția să depășească profilul unei mănăstiri obișnuite. Centrul este gândit pentru viața monahală, dar și pentru cazarea oaspeților și pelerinilor, activități educaționale, conferințe și evenimente culturale.

Proiectul mare de pe strada Păun se află încă în etapa urbanistică. Consultarea publică s-a încheiat în aprilie, iar Primăria Iași a anunțat apoi declanșarea circuitului legal de avizare a documentației.

Dan DIMA



