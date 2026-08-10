Două noi transplanturi renale, la „Parhon”

* În acest an, la Centrul de Transplant Renal din Iaşi au fost realizate aproximativ 35 de transplanturi renale de la donatori aflaţi în moarte cerebrală

Două transplanturi renale au fost realizate duminică la Spitalul „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi, beneficiarii fiind doi pacienţi aflaţi de mai mulţi ani în program de hemodializă. Ambele transplanturi au fost posibile după ce familia unui bărbat care a suferit un anevrism rupt a fost de acord cu donarea organelor. Medicii au reuşit să preleveze doar rinichii.

Unul dintre beneficiari este un bărbat în vârstă de 52 de ani, din judeţul Botoşani. Acesta a fost diagnosticat în 2017 cu glomerulonefrită de tip 2, o afecţiune renală severă, iar din 2023 face hemodializă.

Cel de-al doilea pacient este un bărbat de 43 de ani, cetăţean român originar din Republica Moldova. Acesta a fost diagnosticat din 1994 cu boală renală polichistică şi face hemodializă din ianuarie 2026. „Ambele intervenţii s-au desfăşurat în parametri normali. În aceste condiţii, tratamentul imunosupresor administrat pacientului trebuie adaptat ţinând cont atât de riscul respingerii organului, cât şi de posibilele complicaţii”, a declarat prof. univ. dr. Adrian Covic.

În acest an, la Centrul de Transplant Renal din Iaşi au fost realizate aproximativ 35 de transplanturi renale de la donatori aflaţi în moarte cerebrală. Laura RADU