O creangă a căzut peste o mașină, iar pompierii au fost la un pas să rămână blocați de autoturismele parcate aiurea

O intervenție care putea deveni dramatică la Iași! Pompierii au fost chemați în fața Grădinii Botanice, după ce o creangă s-a prăbușit peste un autoturism. Numai că, înainte să poată interveni, salvatorii s-au lovit de o altă problemă: mașinile parcate neregulamentar pe ambele sensuri de mers le-au îngreunat serios accesul.

Autospeciala pompierilor a ajuns cu dificultate la locul incidentului. Intervenția a fost posibilă doar cu ajutorul unei autospeciale de capacitate redusă.

Situația ar fi putut deveni însă mult mai gravă dacă era nevoie de o autospecială de mare capacitate.

Aceasta nu ar fi putut înainta până la locul evenimentului. Iar într-o situație în care în joc nu ar fi fost doar un autoturism avariat, ci o persoană prinsă într-o mașină, un incendiu sau un alt caz care necesita intervenție rapidă, fiecare metru blocat și fiecare secundă pierdută ar fi putut conta enorm.

Iașul, sufocat de mașini chiar și când pompierii au nevoie să treacă

Incidentul scoate din nou la iveală una dintre problemele cu care se confruntă traficul din Iași: parcările făcute fără respectarea regulilor pot transforma o stradă într-un culoar aproape imposibil de traversat pentru autospecialele de intervenție.

În fața Grădinii Botanice, pompierii au trebuit să se strecoare printre autoturismele lăsate neregulamentar.

Pentru un șofer, câțiva centimetri în plus sau în minus între mașini pot părea neimportanți. Pentru o autospecială de pompieri, diferența poate însemna însă posibilitatea de a ajunge la victimă sau imposibilitatea de a interveni.

De această dată, situația a putut fi gestionată cu o autospecială de dimensiuni mai mici. Dar pompierii atrag atenția că nu toate intervențiile permit astfel de soluții.

„Dacă era nevoie de o autospecială mare, nu putea ajunge”

Mesajul transmis de pompierii ieșeni este cât se poate de clar: căile de acces pentru autospeciale trebuie păstrate permanent libere.

Într-un oraș aglomerat precum Iașul, unde numărul autoturismelor este uriaș, parcarea pe unde apucă poate părea o soluție comodă pentru câteva minute.

În cazul unei urgențe, acele câteva minute pot costa însă mult mai mult.

O autospecială care nu poate înainta este o echipă de salvatori care nu poate ajunge la timp.

Pompierii le recomandă șoferilor să respecte legislația rutieră, să nu blocheze căile de acces și să lase suficient spațiu pentru deplasarea autospecialelor.

O creangă peste o mașină, un avertisment pentru întreg Iașul

Incidentul de la Grădina Botanică nu a produs o tragedie, însă a scos la iveală un pericol care poate apărea în orice moment.

Un incendiu, un accident rutier, o persoană încarcerată sau o urgență medicală pot transforma instantaneu o stradă aglomerată într-o cursă contra cronometru.

Iar pompierii nu își pot permite să piardă minute prețioase căutând o cale printre mașinile parcate.

La Iași, o parcare făcută „doar pentru câteva minute” poate însemna, într-o situație critică, un obstacol între salvatori și o victimă.

La apropierea autospecialelor care folosesc semnalele luminoase și sonore, șoferii trebuie să acorde prioritate și să elibereze imediat calea de acces.

Pentru că atunci când sirenele se aud, nu mai este timp pentru explicații, nervi sau manevre imposibile. Este timp pentru salvare. Andrei TURCU