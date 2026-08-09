Grădina Botanică, în sărbătoare. Intrarea este gratuită pentru toți vizitatorii

Iașul are un motiv uriaș de sărbătoare! Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, unul dintre cele mai importante simboluri ale orașului, împlinește luni, 10 august, nu mai puțin de 170 de ani de la înființare. Iar aniversarea vine cu un cadou pentru ieșeni și turiști: acces gratuit pe parcursul întregii zile.

Prima grădină botanică înființată în România și, în prezent, cea mai mare din țară, Grădina Botanică din Iași își deschide porțile între orele 09:00 și 18:00, astfel încât vizitatorii să poată descoperi gratuit unul dintre cele mai spectaculoase spații verzi ale orașului.

Este o ocazie rară de a redescoperi un loc care, de 170 de ani, face parte din identitatea Iașului și care a devenit un reper pentru cercetarea, educația și conservarea biodiversității.

170 de ani de istorie botanică la Iași

Povestea Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” începe în urmă cu 170 de ani, iar astăzi instituția din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” reprezintă unul dintre cele mai importante patrimoniile botanice din România.

Colecțiile sale științifice, diversitatea speciilor și activitatea de conservare a biodiversității au transformat Grădina Botanică într-un adevărat reper al Iașului, cunoscut și apreciat inclusiv peste hotare.

Deviza „Știință și cultură pentru natură” definește misiunea instituției, care îmbină cercetarea și educația cu rolul de spațiu de relaxare și de atracție turistică.

Pentru ieșeni, însă, Grădina Botanică înseamnă mult mai mult: este unul dintre locurile care dau orașului personalitate și unul dintre cele mai cunoscute puncte de atracție pentru cei care ajung la Iași.

Un loc unic în România

Grădina Botanică ieșeană nu impresionează doar prin dimensiune. Patrimoniul său include colecții științifice deosebit de valoroase și spații dedicate unor categorii speciale de vizitatori.

Un exemplu este secția destinată persoanelor cu deficiențe de vedere, unde plantele bogate în uleiuri eterice sunt însoțite de informații prezentate în alfabetul Braille.

De asemenea, expozițiile florale organizate în fiecare anotimp au devenit adevărate evenimente pentru Iași, atrăgând an de an mii de oameni.

Aniversarea va fi marcată și printr-o emisiune filatelică specială. Romfilatelia și Poșta Română lansează luni, 10 august, emisiunea „Grădina Botanică Anastasie Fătu a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 170 de ani”.

Programul aniversar va include și un recital susținut de Artium String Quartet, eveniment organizat pe bază de invitație.

Pentru publicul larg, însă, cea mai importantă veste rămâne una extrem de simplă: luni, 10 august, Grădina Botanică din Iași este deschisă gratuit între orele 09:00 și 18:00.

170 de ani de istorie, natură și știință. Iar de această dată, Iașul își invită locuitorii să sărbătorească împreună unul dintre cele mai frumoase simboluri ale orașului. Carmen DEACONU