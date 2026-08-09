Hainele uitate în dulap îşi caută o nouă poveste

Piaţa Unirii din Iaşi s-a transformat duminică într-o uriaşă garderobă în aer liber. În timp ce unele haine rămân uitate ani întregi în dulap, altele îşi găsesc în câteva ore un nou proprietar. La „IaŞi Cufărul de Haine”, un târg unde hainele purtate, piesele vintage şi creaţiile designerilor locali au fost scoase din dulapuri pentru a începe o nouă poveste.

Zeci de expozanţi şi-au adus hainele, încălţămintea, genţile şi accesoriile pe mese şi umeraşe, iar încă de dimineaţă vizitatorii au început să caute printre articole. Rochii vintage, cămăşi din in, jachete din piele, genţi şi pantofi au ajuns astfel în faţa unor oameni care au venit fie pentru a-şi completa garderoba, fie pentru a descoperi piese mai greu de găsit în magazinele obişnuite.

Atmosfera a fost mai apropiată de cea a unei întâlniri între oameni cu aceleaşi pasiuni decât de cea a unui târg comercial. Vizitatorii au probat haine, au cerut detalii despre materiale şi provenienţa pieselor şi au schimbat impresii cu cei care au venit să-şi vândă lucrurile pe care nu le mai poartă.

„Cufărul de Haine” a apărut în 2019 şi a ajuns unul dintre cele mai cunoscute evenimente de resale organizate la Iaşi.

Conceptul urmăreşte să încurajeze reutilizarea hainelor şi să ofere o alternativă la cumpărarea continuă de articole noi. „Succesul unui astfel de eveniment nu se măsoară doar în numărul de participanţi sau al articolelor vândute, ci mai ales în comunitatea care s-a format în jurul lui, în oameni care aleg să dea o nouă poveste lucrurilor pe care le poartă. Ne bucurăm să vedem că tot mai mulţi oameni aleg un consum responsabil şi demonstrează că schimbarea poate începe prin gesturi simple făcute împreună”, spune iniţiatoarea proiectului, Teona Gherasim.

Ediţia de duminică a reunit persoane care şi-au adus hainele din propriile garderobe şi designeri locali care şi-au prezentat creaţiile. „Sunt expozante cu haine din garderoba proprie, dar şi designeri locali care îşi expun creaţiile. Este cel mai mare târg de resale din ţară. Ne dorim să dăm un exemplu şi să încurajăm consumul mai responsabil şi, totodată, să susţinem designerii locali”, ne-a spus organizatoarea evenimentului, Ştefania Mititicăi.

„Nu ne dorim să încurajăm comercializarea”

Pentru cei care au venit cu haine de acasă, târgul e şi o modalitate de a face loc în garderobă. Pentru cumpărători, în schimb, evenimentul a oferit posibilitatea de a găsi articole unicat sau piese care nu mai sunt disponibile în magazine, la preţuri mai mici.

Printre participanţi s-au aflat studenţi, familii, iubitori ai hainelor vintage, dar şi persoane care au devenit obişnuite cu astfel de evenimente şi revin la fiecare ediţie. „Nu ne dorim să încurajăm comercializarea, de aceea avem un preţ maxim şi un număr de articole cu care un expozant poate participa la fiecare ediţie. Avem şi bărbaţi, şi doamne, şi copii care participă la târgurile noastre”, a afirmat Ştefania Mititicăi.

Ideea din spatele evenimentului este legată şi de reducerea risipei textile. O haină care nu mai este purtată nu devine automat un deşeu. Dacă ajunge la cineva care o va folosi, durata ei de viaţă se prelungeşte, iar cumpărarea unui produs nou poate fi amânată. „Într-o industrie a modei considerată una dintre cele mai poluante la nivel mondial, gesturi aparent mici, precum reutilizarea sau revânzarea unei haine, contribuie la reducerea consumului şi a deşeurilor textile. De ce să păstrăm în garderobă haine sau accesorii pe care nu le mai purtăm, dacă ele pot fi iubite şi purtate de altcineva?”, a spus Alice Antipa, social media manager.

Interesul pentru astfel de evenimente este însă în creştere. De la o ediţie la alta, „Cufărul de Haine” încearcă astfel să mute accentul de la hainele care se cumpără şi se uită în dulap către cele care circulă mai departe. Pentru o parte dintre participanţi, este o soluţie practică pentru o garderobă mai aerisită, iar pentru alţii, un mod de a găsi haine cu personalitate fără a alimenta permanent consumul de articole noi. Laura RADU