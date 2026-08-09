Monument-simbol al Iaşului, restaurat după cea mai amplă intervenţie

Sala Gotică a Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi”, locul în care s-a scris o parte din istoria culturală şi religioasă a românilor şi care a rămas în memoria colectivă după incendiul din 1888, când moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost găsite neatinse de flăcări, a fost restaurată şi consolidată printr-un proiect finanţat din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în valoare de 13 milioane de lei.

Lucrările, începute în ianuarie 2025 tocmai au fost finalizate. Luni va fi făcută recepţia tehnică. Lucrările derulate până acum au vizat restaurarea completă a monumentului de categoria A, de la fundaţii şi ziduri până la acoperiş şi instalaţiile moderne necesare conservării clădirii. „S-a făcut restaurarea, consolidarea şi reabilitarea Sălii Gotice. Vorbim despre temelii, fundaţii, ziduri, acoperiş nou şi tot ceea ce ţine de dotarea unei clădiri istorice”, a declarat arhimandritul Elisei Nedescu, stareţul Mănăstirii Sfinţii Trei Ierarhi.

Salvarea fundațiilor, cea mai dificilă etapă

Cea mai dificilă etapă a proiectului nu a fost restaurarea zidurilor, ci salvarea fundaţiilor. Nivelul foarte ridicat al pânzei freatice din centrul Iaşului a provocat, de-a lungul timpului, infiltraţii serioase în subsolul şi fundaţiile clădirii. „Aproape un an s-a lucrat doar la consolidarea fundaţiilor şi la izolarea acestora pentru a elimina infiltraţiile. A fost cea mai mare provocare a şantierului”, a explicat stareţul.

Intervenţiile au inclus hidroizolarea fundaţiilor şi consolidarea structurii, astfel încât monumentul să fie protejat pe termen lung.

În paralel cu lucrările la Sala Gotică, continuă restaurarea picturii interioare a bisericii, realizată în timpul regelui Carol I. „Peste 95% din pictură este deja restaurată, iar anul viitor sunt programate sfinţirea picturii, precum şi inaugurarea oficială a lucrărilor de restaurare ale Sălii Gotice şi ale ansamblului monahal”, a spus arhimandritul Elisei Nedescu.

Municipalitatea a alocat o sumă consistentă

Săptămâna trecută, administraţia locală a decis să sprijine lucrările de reamenajare peisagistică a ansamblului curţii Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi”. „Am dat startul reamenajării peisagistice în contextul finalizării lucrărilor de restaurare a Muzeului Sala Gotică. Era necesară o modernizare a spaţiilor exterioare pentru a reda ansamblului monahal imaginea pe care o merită. Prin Serviciile Publice se plantează arbori şi flori, sunt montate rulouri de gazon şi se instalează un sistem modern de irigaţii”, a spus primarul Mihai Chirica.

Lucrările sunt estimate la aproape 412.000 lei, la care mănăstirea contribuie cu aproape 100.000 lei.

Urmează ca Sala Gotică să fi dotată cu mobilier pentru a fi amenajată ca spaţiu muzeal.

Toate aceste lucrări sunt necesare pentru pregătirea ansamblului în vederea sfinţirii bisericii şi a Muzeului Mănăstirii, eveniment care este programat să se desfăşoare în 2027. Laura RADU