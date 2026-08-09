* timp de 12 zile, locuitorii din comuna Popricani pot merge la verificări medicale gratuite, în cadrul campaniei „Healthy Communities”, derulată de Crucea Roșie Română și Filiala Iași a CRR

Locuitorii din Popricani sunt invitați, în perioada 10–21 august 2026, să participe la campania „Healthy Communities”, organizată de Crucea Roșie Română împreună cu Filiala Iași. Inițiativa aduce mai aproape de comunitate o serie de verificări medicale esențiale, fără costuri pentru pacienți. În cadrul campaniei vor fi oferite gratuit măsurarea tensiunii arteriale, a glicemiei și a temperaturii, precum și verificarea greutății și înălțimii. De asemenea, sunt anunțate și investigații EKG, utile pentru monitorizarea activității inimii.

Pentru mulți localnici, mai ales pentru cei care ajung mai rar la medic, astfel de testări pot fi un prim pas important. O tensiune mare, o glicemie modificată sau un rezultat care ridică semne de întrebare poate trimite pacientul la un control medical amănunțit, înainte ca problema să se agraveze.

O campanie de prevenție, aproape de oameni

Miza unei astfel de acțiuni este simplă și importantă: prevenția. Multe afecțiuni, cum sunt hipertensiunea sau dezechilibrele glicemice, pot evolua fără simptome clare, iar un control de câteva minute poate oferi indicii valoroase despre starea de sănătate.

Prin această campanie, organizatorii duc serviciile medicale mai aproape de oameni, direct în comunitate. Pentru sătenii din Popricani, avantajul este evident: pot beneficia gratuit de evaluări de bază, aproape de casă, fără programări complicate și fără costuri.

Acțiunea „Healthy Communities” transformă, astfel, comuna Popricani într-un punct de sprijin pentru prevenție și grijă față de sănătate, timp de aproape două săptămâni.

Teona SOARE