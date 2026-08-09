Campionatul Mondial de Borș la Darabani: opt ceaune, trei țări

* opt ceaune, rețete tradiționale și combinații neașteptate au intrat în concurs la cea de-a cincea ediție a Campionatului Mondial de Borș Moldovenesc, organizată în Poiana Teioasa, la Darabani * competiția gastronomică a adus la aceeași masă participanți din România, Polonia și Portugalia

La Darabani, borșul moldovenesc nu mai este doar felul de mâncare pus pe masa familiei. Pentru câteva ore, a devenit probă de concurs internațional. Opt ceaune au fost puse la foc în Poiana Teioasa, iar juriul a avut de ales între rețete clasice și variante în care au apărut hribi, varză și diferite combinații de carne.

Opt ceaune la foc, în Poiana Teioasa

Campionatul Mondial de Borș Moldovenesc a ajuns în 2026 la cea de-a cincea ediție și s-a desfășurat sâmbătă, 8 august, în cadrul festivalului Zilele Nordului de la Darabani. Pentru prima dată, juriul a evaluat și a deliberat asupra preparatelor din opt ceaune, într-o competiție pe care organizatorii au încercat să o extindă atât ca număr de participanți, cât și ca diversitate gastronomică.

Față de imaginea clasică a unui concurs culinar, decorul face jumătate din poveste. Borșul se pregătește în aer liber, la ceaun, iar Poiana Teioasa devine pentru câteva ore o uriașă masă de familie. Nu există bucătării sterile, farfurii construite cu penseta sau plating sofisticat. Există foc, oale mari, ingrediente locale și rețete pe care participanții încearcă să le ducă mai departe fără să le transforme în exponate de muzeu.

România, Polonia și Portugalia, în aceeași competiție

Ediția din acest an a trecut și mai clar granița unei competiții strict locale. Printre participanți s-au aflat invitați din Polonia și Portugalia, alături de bucătari din Darabani. Echipa internațională formată din participanți străini și localnici a obținut locul al doilea.

Prezența portughezilor nu este întâmplătoare. Organizatorii Zilelor Nordului anunțaseră înaintea festivalului o delegație oficială din Ponte de Lima, Portugalia, venită la Darabani în contextul unui schimb de experiență privind dezvoltarea gastronomiei locale. Din 2026, Campionatul este organizat în parteneriat cu Centrul Cultural Botoșani.

Iar în ceaune nu a ajuns o singură variantă de borș. Au fost pregătite rețete tradiționale, dar și formule mai puțin obișnuite, în care concurenții au folosit, între altele, hribi, varză și diferite tipuri de carne.

Un „campionat mondial” care mizează pe masa comunității

Dincolo de numele spectaculos, competiția de la Darabani are o miză mai simplă: readucerea oamenilor în jurul aceleiași mese. Organizatorul Ioan Mateiciuc a explicat că ediția din acest an a fost gândită într-o formulă mai rustică, apropiată de ideea mesei comunitare și de atmosfera în care, tradițional, mâncarea era pregătită și împărțită împreună.

Este probabil și motivul pentru care Campionatul Mondial de Borș Moldovenesc a devenit unul dintre evenimentele recognoscibile ale Zilelor Nordului. Într-un festival care adună concerte, film, arte vizuale, conferințe, sport și proiecte comunitare, o oală de borș pusă la foc poate spune despre Nordul Moldovei aproape la fel de mult ca o expoziție sau o dezbatere. Festivalul Zilele Nordului se desfășoară în acest an între 6 și 9 august, la Darabani, și cuprinde peste 100 de evenimente.