50.000 de euro pentru fermele mici! Miza uriașă pentru agricultura ieșeană

Agricultura din Iași intră din nou în cursa pentru bani europeni. AFIR a publicat ghidul solicitantului pentru DR 14 – „Investiții în fermele de mici dimensiuni”, o linie de finanțare prin care agricultorii pot obține până la 50.000 de euro nerambursabili pentru un singur proiect.

Aproximativ 24.000 de fermieri ieșeni solicită anual plăți pe suprafață, însă, dacă sunt luate în calcul strict entitățile juridice active și în funcțiune, în județ există în jur de 3.100 de fermieri și firme cu profil agricol înregistrați la Registrul Comerțului.

Diferența arată dimensiunea uriașă a agriculturii practicate la scară mică în județ și, în același timp, potențialul pe care îl are o finanțare de 50.000 de euro pentru fermele care vor să treacă la un nivel superior de dezvoltare.

Iașul are mii de fermieri. Acum apar și banii pentru dezvoltare

Pentru foarte multe exploatații agricole, problema nu este lipsa terenului, ci lipsa banilor pentru investiții.

Un utilaj nou, un spațiu de depozitare, o construcție agricolă, o instalație de condiționare sau o linie de procesare pot costa rapid zeci de mii de euro. Pentru o fermă mică, asemenea investiții sunt adesea imposibile fără sprijin financiar.

Aici intervine DR 14. Prin această intervenție, AFIR pune la dispoziția fermierilor posibilitatea de a obține până la 50.000 de euro pentru dezvoltarea fermei.

Lista investițiilor eligibile acoperă mai multe dintre problemele cu care se confruntă fermele mici.

Pot fi finanțate construcții agricole, dar și facilități pentru gestionarea gunoiului de grajd.

Programul permite, de asemenea, investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea producției agricole.

Utilajele noi, printre investiții. Atenție la irigații! Nu pot fi finanțate singure

Un alt punct important al programului îl reprezintă achiziția de utilaje și echipamente noi.

AFIR permite, de asemenea, investiții privind accesul la utilități, ceea ce poate contribui la modernizarea exploatațiilor care încă funcționează cu infrastructură precară.

Există însă și o limitare importantă pentru agricultorii care se gândesc în primul rând la apă. Sistemele de irigații cu stocare de apă sunt eligibile doar ca investiție secundară în cadrul proiectului. Asta înseamnă că proiectul trebuie să aibă ca obiectiv principal dezvoltarea fermei, iar componenta de irigații să vină în completarea investiției.

Pentru agricultura din Iași, unde perioadele secetoase pot pune presiune serioasă pe producții, această componentă poate fi relevantă, dar fermierii trebuie să își construiască atent proiectele.

3.100 de entități agricole active, în fața unei oportunități de 50.000 de euro

Raportarea la entitățile juridice active scoate în evidență o altă realitate a agriculturii ieșene.

Dacă aproximativ 24.000 de fermieri solicită anual plăți pe suprafață, numărul celor care apar ca entități juridice active și în funcțiune este de aproximativ 3.100.

Nu înseamnă că doar aceste entități pot beneficia de program, însă diferența evidențiază cât de fragmentat este sectorul agricol și cât de mare este spațiul pentru profesionalizarea fermelor mici.

Pentru cei care au capacitatea administrativă de a pregăti și implementa un proiect, plafonul de 50.000 de euro poate fi un accelerator important.

Daniel BACIU