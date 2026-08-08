Intervenție dramatică în pădure, la Todirești!

* un tractor s-a răsturnat peste conducătorul utilajului * salvatorii l-au scos și l-au cărat 500 de metri până la ambulanță

Un accident grav a mobilizat pompierii ieșeni într-o zonă împădurită și greu accesibilă din Todirești. Un tractor s-a răsturnat, iar conducătorul utilajului a rămas prins sub acesta. Bărbatul era conștient, însă pentru salvatori fiecare secundă a fost esențială.

La locul intervenției au ajuns pompierii de la Secția de Pompieri Pașcani, cu o autospecială dotată pentru descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat, în total opt cadre militare. Intervenția a fost sprijinită de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, cu medic, precum și de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Todirești.

Tractorul era răsturnat în mijlocul zonei împădurite

Misiunea salvatorilor nu a fost deloc una simplă. Terenul accidentat și accesul dificil au făcut ca operațiunea să fie mult mai complicată decât o intervenție obișnuită.

Înainte de a putea ajunge la victimă, salvatorii au trebuit să stabilizeze tractorul, astfel încât utilajul să nu se deplaseze și să nu îi pună în pericol nici pe cei prinși în accident, nici pe cei veniți să îl salveze.

După securizarea utilajului, echipele de intervenție au creat condițiile necesare pentru extragerea victimei. Conducătorul tractorului a fost scos de sub utilaj și predat echipajului medical.

Dar intervenția nu s-a încheiat aici.

500 de metri prin pădure cu victima

Pentru că ambulanța nu putea ajunge direct la locul accidentului, salvatorii au avut de parcurs o distanță considerabilă prin terenul accidentat.

Victima a fost transportată aproximativ 500 de metri prin zona împădurită, până la locul în care aștepta echipajul medical.

Pompierii și ceilalți salvatori au făcut astfel un adevărat efort fizic pentru a scoate victima din zona izolată și a o aduce până la medic.

După ce a fost predată echipajului SAJ Iași, persoana rănită a fost evaluată și a primit îngrijirile medicale necesare.

O intervenție în care fiecare secundă și fiecare mișcare au contat

Operațiunea de la Todirești arată cât de periculoase pot deveni accidentele cu utilaje agricole, mai ales atunci când acestea se produc în pădure sau pe terenuri accidentate.

Un tractor instabil poate reprezenta în orice moment un pericol atât pentru victimă, cât și pentru salvatori. De aceea, ridicarea sau deplasarea unui astfel de utilaj fără echipamente și proceduri adecvate poate transforma un accident într-o tragedie și mai mare.

Intervenția a fost posibilă prin colaborarea dintre pompierii militari, personalul medical și voluntarii din Todirești, fiecare echipă având un rol esențial în operațiunea de salvare.

Accidentul este și un avertisment pentru toți cei care folosesc tractoare și utilaje agricole pe terenuri dificile. Pantele abrupte, terenul instabil, obstacolele ascunse și virajele bruște pot duce în câteva secunde la răsturnarea utilajului.

În astfel de situații, recomandarea salvatorilor este clară: 112 trebuie apelat imediat, iar poziția accidentului trebuie comunicată cât mai precis. Dacă utilajul este instabil, nu trebuie încercată deplasarea acestuia fără echipamentele necesare. Andrei TURCU