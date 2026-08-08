* din cele 975 de locuri obișnuite rămase pentru etapa a doua a admiterii în județul Iași, 934 sunt pe filiera tehnologică * mecanica auto, construcțiile, gastronomia, electronica și agricultura adună cele mai multe locuri * înscrierile încep pe 10 august

Pentru elevii rămași fără liceu după repartizarea computerizată, harta admiterii arată limpede unde este cea mai mare ofertă: în școlile care pregătesc viitori meseriași. Aproape 96% din locurile obișnuite disponibile în etapa a doua sunt pe filiera tehnologică. Cererile se depun între 10 și 12 august, iar repartizarea va fi anunțată pe 18 august.

934 din 975 de locuri sunt la profiluri tehnologice

O centralizare a listei oficiale publicate de ISJ Iași arată 975 de locuri obișnuite rămase în județ. Dintre acestea, 934 sunt în clase tehnologice, iar numai 41 la profiluri teoretice. Separat apar 41 de locuri condiționate de respectarea mediei de admitere, 57 destinate elevilor romi și 70 pentru candidații cu CES. În municipiul Iași sunt 557 de locuri obișnuite în liceele tehnologice de stat. Alte 24 apar la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”, unitate particulară.

„Mihail Sturdza” conduce clasamentul cu 91 de locuri

Cele mai multe locuri sunt la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” – 91. Numai pentru operatori pe mașini cu comandă numerică sunt 34 de poziții, iar oferta mai cuprinde electroniști, electricieni auto, mecanici, lăcătuși și electromecanici pentru instalații de bord aeronave.

Urmează Liceul Tehnologic „Gheorghe Mârzescu” – 70 de locuri, dintre care 26 pentru procesare text/imagine, 23 pentru multimedia și 21 în telecomunicații. Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” are 69, inclusiv 41 de locuri în gastronomie, 18 la tehnică de calcul și 10 pentru coafor stilist.

La „Gheorghe Asachi” sunt 68 de locuri, pentru operatori CNC, zidari, instalatori, zugravi, tâmplari și alte calificări din construcții. „Henri Coandă” are 67, inclusiv 40 de locuri pe două clase care duc către calificarea de mecanic auto. „Petru Poni” are 57 de locuri, în industria alimentară, protecția mediului, chimie și producția de medicamente și cosmetice.

Miroslava are 62 de locuri, Pașcani și Hârlău câteva zeci

În afara municipiului, Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” Miroslava are 62 de locuri, pentru industria alimentară, zootehnie, comerț și gastronomie.

La Pașcani sunt 35 de locuri la „Nicolae Iorga” și 34 la „Mihai Busuioc”. La Hârlău sunt 35, la „Ion Neculce” Târgu Frumos – 32, la „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei – 32, iar la „Victor Mihăilescu Craiu” Belcești – 31.

Pentru sute de adolescenți ieșeni, ultimele locuri ale admiterii duc, așadar, direct spre o calificare: de la mecanic auto și operator CNC până la electrician, instalator, brutar-patiser, ospătar sau zootehnist.

Clara DIMA