Criza câinilor fără stăpân a ajuns la un punct critic în județul Iași

* Padocul de la Tomești funcționează la aproximativ 200% din capacitate, ONG-urile spun că nu mai pot face față numărului de animale abandonate, iar câinii ajung pe străzi bolnavi, răniți sau în condiții care pun probleme atât pentru oameni, cât și pentru animale * investiție de peste 15 milioane de lei pentru un centru modern în Victoria

Administrația județeană și 27 de unități administrativ-teritoriale din județ încearcă să schimbe radical modul în care este gestionată această problemă. Soluția propusă: un Centru de Îngrijire pentru Animale în comuna Victoria, o investiție care depășește 15 milioane de lei.

Autoritățile spun că noul centru ar trebui să fie piesa centrală a unui sistem județean bazat pe sterilizare, microcipare, evidență, adopții și combaterea abandonului.

Tomeștiul a ajuns la limita imposibilului

Situația actuală arată de ce era nevoie de o soluție la nivelul întregului județ.

Padocul de la Tomești este, potrivit informațiilor prezentate de autorități și organizațiile implicate în protecția animalelor, supraaglomerat, ajungând la aproximativ 200% din capacitate.

În același timp, ONG-urile care preiau animale abandonate se confruntă cu o presiune tot mai mare. Câinii găsiți pe domeniul public nu sunt întotdeauna animale sănătoase. Unii sunt bolnavi, loviți, abandonați în stare gravă sau pur și simplu lăsați pe marginea drumului.

Iar când adăposturile și organizațiile de protecție nu mai au locuri disponibile, problema se întoarce în stradă.

27 de localități intră în aceeași strategie

După discuții îndelungate, administrația județeană Iași și 27 de UAT-uri au convenit asupra unui mecanism comun de cooperare și finanțare.

Decizia a fost adoptată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași.

Poate cea mai importantă schimbare este că noul centru nu ar trebui să devină un alt depozit de câini. Cu alte cuvinte, autoritățile încearcă să intervină înainte ca problema să ajungă din nou în padoc.

Sterilizarea ar trebui să limiteze înmulțirea necontrolată. Microciparea și evidența ar putea face mai ușoară identificarea proprietarilor și responsabilizarea acestora. Adopțiile ar trebui să reducă presiunea asupra adăposturilor, iar sancționarea abandonului să lovească direct în una dintre cauzele fenomenului.

Noul centru din Victoria ar urma să beneficieze de personal specializat, inclusiv medici veterinari, dar și de implicarea voluntarilor și a organizațiilor de protecție a animalelor.

Investiția depășește 15 milioane de lei, iar finanțarea va fi susținută prin mecanismul de cooperare dintre administrațiile participante.

Dacă banii vor fi investiți doar în cuști și spații de cazare, problema va fi doar mutată dintr-un loc în altul.

Dacă însă centrul va deveni ceea ce promit autoritățile - un punct județean pentru sterilizare, identificare, tratament, adopție și prevenirea abandonului - investiția poate schimba modul în care Iașul gestionează problema câinilor fără stăpân.

Un padoc care funcționează la 200% din capacitate nu mai este o soluție. Este dovada că sistemul a ajuns la limită.

De aceea, investiția din Victoria nu trebuie judecată după câte locuri de cazare va avea, ci după câți câini nu vor mai ajunge niciodată în acele locuri. Carmen DEACONU