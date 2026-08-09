* produsele foarte ieftine cumpărate direct din afara Uniunii Europene pierd unul dintre avantajele care le-au făcut greu de concurat de magazinele locale * din 1 iulie 2026, UE taxează importurile online cu valoare de până la 150 de euro, iar pentru retailerii români se deschide o nouă fereastră de oportunitate

Ani la rând, milioane de produse de câțiva euro au ajuns direct la consumatorii europeni fără taxe vamale. Comercianții români, în schimb, au suportat costurile depozitelor, angajaților, garanțiilor, retururilor și conformării la legislația UE. Din această vară, diferența începe să se reducă.

Coletele de până la 150 de euro pierd avantajul fiscal

De la 1 iulie, Uniunea Europeană aplică o taxă vamală temporară de 3 euro pentru fiecare categorie tarifară de produs din trimiterile cu valoare de până la 150 de euro venite din afara UE. Sistemul va funcționa până în 2028, când importurile vor intra sub regimul vamal european obișnuit.

Schimbarea vizează o piață uriașă. În 2025, aproximativ 5,9 miliarde de articole cu valoare redusă au fost expediate către cumpărătorii din Uniunea Europeană. Cu un an înainte, 91% dintre aceste trimiteri proveneau din China.

Efectul va fi resimțit mai ales în zona produselor foarte ieftine. Trei euro înseamnă puțin într-o comandă de 140 de euro, dar pot modifica serios prețul unui produs care costă 5 sau 10 euro.

Asta nu înseamnă că fiecare colet se va scumpi automat cu aceeași sumă. Platformele pot absorbi costul, îl pot introduce în preț sau își pot muta mărfurile în depozite europene. Cert este însă că dispare o parte din avantajul fiscal de care au beneficiat importurile directe de mică valoare.

Oportunitate pentru retailerii români

Pentru România, unde prețul cântărește puternic în decizia de cumpărare, efectele s-ar putea vedea rapid. Antreprenoarea ieșeană Mirabela Miron, fondatoarea Avisso și președinta Federației pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri – FICSIMM, consideră că modificarea poate reechilibra competiția. „România va simți efectele mai rapid decât alte state”, spune Mirabela Miron, care vede în noua regulă „o oportunitate pentru retailerii români și europeni”.

Magazinele locale nu vor câștiga însă clienți automat. Marile platforme internaționale au suficientă forță pentru a-și modifica prețurile și logistica. Dar retailerii români primesc șansa de a concura într-o piață în care diferența nu mai este făcută exclusiv de cel mai mic preț.

Livrarea rapidă, posibilitatea unui retur simplu, garanția, calitatea produsului și contactul direct cu comerciantul pot cântări mai mult atunci când diferența de câțiva euro dintre un produs local și unul expediat de la mii de kilometri se reduce.

Pentru comerțul românesc, aceasta este adevărata schimbare: competiția începe să se mute de la preț cu orice preț la valoarea oferită clientului.

Dan DIMA