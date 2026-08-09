Suceava își pune sportul pe harta Europei! CSU, campioană europeană pentru a cincea oară

Performanță uriașă pentru handbalul sucevean! Echipa Clubului Sportiv Universitar Suceava a cucerit săptămâna trecută al cincilea titlu de campioană europeană universitară, confirmând încă o dată că Suceava poate produce performanță la cel mai înalt nivel. Iar administrația județeană spune că este decisă să susțină acest fenomen.

Performanța campionilor europeni universitari a fost celebrată la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, într-o festivitate la care au participat reprezentanți ai administrației județene și ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian.

Administratorul public al județului Suceava, Cezar Ioja, a transmis că rezultatele obținute de sportivii suceveni nu sunt întâmplătoare și că sprijinul pentru sport a devenit o prioritate pentru actuala administrație județeană, condusă de președintele Gheorghe Șoldan. „Încă din primul an de mandat am fost alături de Universitatea Ștefan cel Mare și de echipa de handbal. Am premiat și echipele de juniori care au obținut rezultate foarte bune la nivel național, iar în acest an susținem și echipa feminină de fotbal a CSU Suceava, promovată în Liga a II-a”, a declarat Cezar Ioja.

Cifrele arată dimensiunea schimbării. Doar în 2026, Consiliul Județean Suceava a alocat aproape 5,5 milioane de lei pentru activitățile sportive finanțate prin Legea 350/2005.

Este o sumă record pentru județ și aproape de 11 ori mai mare decât cea alocată în 2024.

Pentru administrația județeană, banii nu reprezintă însă doar o cheltuială bugetară, ci o investiție în sportivi, în copii și juniori și, mai ales, în imaginea Sucevei.

Iar rezultatele încep să se vadă. CSU Suceava nu înseamnă doar o echipă de handbal care aduce trofee. Înseamnă juniori, antrenori, suporteri și o comunitate care a transformat sportul într-un adevărat fenomen local.

Sala devine neîncăpătoare

Un rol important îl au și suporterii. La fiecare meci disputat acasă, sala Liceului cu Program Sportiv din Suceava devine o adevărată arenă.

Pentru Suceava, succesul CSU este mai mult decât un trofeu. Este dovada că performanța poate fi construită acasă, atunci când există sportivi valoroși, antrenori implicați, suporteri și o administrație dispusă să investească. Ecaterina VICOL