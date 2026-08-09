Accident violent la Horpaz! Trei copii, transportați de urgență la spital

Accident rutier cu victime la Horpaz, în comuna Miroslava, județul Iași. Două autoturisme au fost implicate într-un impact în urma căruia mai multe persoane au avut nevoie de evaluare medicală.

Inițial, autoritățile au anunțat că în cele două mașini se aflau cinci persoane – adulți și copii –, toate fiind conștiente la sosirea echipajelor de intervenție.

La fața locului a fost mobilizat un dispozitiv important de intervenție: o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un echipaj de prim ajutor calificat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași au intervenit 14 militari.

Salvatorii au evaluat persoanele implicate și au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.

Trei copii, duși de urgență la „Sfânta Maria”

În urma evaluării medicale, victimele prezentau traumatisme, plăgi, contuzii și escoriații.

Situația copiilor a impus transportul acestora la spital. Trei copii, cu vârste de 9, 12 și 13 ani, au fost preluați de echipajele medicale și transportați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași.

O femeie de 39 de ani a fost, la rândul ei, transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași pentru investigații și îngrijiri medicale.

Bărbatul implicat în accident a refuzat transportul la spital.

Intervenție amplă după impact

Mobilizarea rapidă a pompierilor și a echipajelor medicale a fost esențială pentru evaluarea tuturor persoanelor implicate.

Accidentele produse pe drumurile din zona metropolitană a Iașului reprezintă o permanentă provocare pentru echipajele de intervenție, în special atunci când în autoturisme se află copii.

În cazul accidentului de la Horpaz, intervenția promptă a permis evaluarea rapidă a victimelor și transportarea celor care au avut nevoie de îngrijiri medicale către spitalele din Iași.

Trei copii au ajuns la „Sfânta Maria”, iar o femeie la „Sfântul Spiridon”. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs impactul. Andrei TURCU