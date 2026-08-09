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Pagina principală Moldova Mese de 552.000 de euro pentru copiii de la Creșa Miroslava

Mese de 552.000 de euro pentru copiii de la Creșa Miroslava

Mese de 552.000 de euro pentru copiii de la Creșa Miroslava

Mese de 552.000 de euro pentru copiii de la Creșa Miroslava

* administrația locală pregătește contractul pentru hrana copiilor în anul 2026–2027 * valoarea estimată ajunge la aproape 2,9 milioane de lei, pentru peste 100.000 de meniuri

Creșa Miroslava caută firma care va asigura hrana copiilor în anul 2026–2027, iar dimensiunea contractului nu este deloc mică. Autoritatea a estimat serviciile de catering la aproape 2,9 milioane de lei, bani care ar urma să acopere mesele pentru aproximativ 468 de antepreșcolari.

Documentația prevede un volum maxim de 103.428 de meniuri. Sumele reprezintă însă nivelul maxim estimat al achiziției. Plata efectivă va depinde de numărul real de copii prezenți și de cantitatea de hrană comandată și livrată. Procedura a fost publicată inițial cu termen de depunere a ofertelor pe 10 august, însă termenul a fost actualizat pentru 14 august 2026, ora 10:00.

Miza nu este însă doar suma. Pentru părinții celor aproximativ 468 de copii, contractul înseamnă în primul rând cine va pregăti și livra zilnic hrana, la ce standarde și cu ce preț, într-o comunitate în care numărul copiilor și cererea pentru servicii de creșă au crescut constant.

Dan DIMA

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