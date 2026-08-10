Datoriile ieșenilor către Primărie ar putea ajunge pe mâna „recuperatorilor” privați

Ieșenii cu datorii la bugetul local ar putea avea parte de o surpriză majoră! Primăriile din România ar putea primi posibilitatea de a externaliza colectarea unor creanțe către firme specializate, iar dacă mecanismul va fi adoptat în forma anunțată, și Primăria Iași ar putea apela la această soluție pentru recuperarea banilor de la contribuabilii restanțieri.

Nu este însă vorba despre o măsură care se aplică deja. Guvernul trebuie să construiască mecanismul legislativ până la 1 ianuarie 2027, iar detaliile esențiale urmează să fie stabilite.

Pentru Iași, schimbarea ar putea fi una spectaculoasă: relația dintre municipalitate și persoanele cu datorii s-ar putea muta, în anumite situații, din birourile administrației locale către entități private specializate în colectarea creanțelor.

Datoriile ieșenilor, ținta unei noi strategii. „Recuperatorii” ar putea intra în joc

Articolul XVI din OUG nr. 7/2026 obligă Guvernul să adopte, până la 1 ianuarie 2027, un proiect de act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale.

Pe românește, primăriile ar putea primi un instrument nou pentru a recupera bani de la cei care nu își achită obligațiile. Iar Iașul ar putea fi direct vizat de această transformare.

Dacă legislația va permite efectiv externalizarea, o parte dintre restanțele către bugetul local ar putea fi urmărite de prestatori privați, contractați de municipalitate.

Deocamdată, ordonanța nu spune cine va putea face acest lucru și nici ce puteri va avea o asemenea entitate.

Tocmai aici urmează să se ducă una dintre cele mai importante bătălii legislative.

Noua reglementare va trebui să stabilească cine poate fi prestator, cum va fi ales, ce datorii poate recupera, ce proceduri poate utiliza și unde se termină competența firmei private.

Externalizarea ar putea aduce personal specializat, instrumente de contact și proceduri dedicate recuperării restanțelor. Dar succesul unui asemenea sistem va depinde de modul în care va fi construit.

Un lucru este cert: nu toate datoriile pot fi declarate automat „recuperabile” de firme private. Formula utilizată în ordonanță este cea de „creanțe bugetare și fiscale locale”. Carmen DEACONU