Asalt imobiliar la Urbanism. 58 de proiecte într-o singură ședință

* Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Iași are miercuri, 12 august, una dintre cele mai încărcate ședințe din acest an * nu mai puțin de 58 de documentații cer avize de oportunitate, iar pe listă apar blocuri, hoteluri, servicii medicale, birouri, spații comerciale, hale, dar și o școală și o grădiniță

Harta viitoarelor investiții din Iași poate fi citită, aproape cartier cu cartier, în ordinea de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism. Cârlig, Bucium, Moara de Vânt, Chimiei, Galata, C.A. Rosetti, Cicoarei sau Aurel Vlaicu sunt printre zonele în care investitorii pregătesc noi dezvoltări. Pe lângă cele 58 de solicitări de avize de oportunitate, comisia analizează și trei studii pentru Copou Sud.

Bucium, Cârlig și Moara de Vânt, sub presiune

Una dintre cele mai clare concluzii ale agendei este că dezvoltarea imobiliară continuă să împingă Iașul spre periferie. În zona Cârlig–Popricani apar proiecte pentru introducerea unor terenuri în intravilan, parcelări și construcții de locuințe individuale și colective. Moara de Vânt revine, de asemenea, în mai multe documentații, inclusiv pentru locuințe colective și funcțiuni comerciale. Buciumul rămâne unul dintre cele mai căutate puncte de pe harta dezvoltatorilor. Sunt propuse locuințe individuale, semicolective și colective, dar și spații comerciale și birouri.

Unul dintre cele mai interesante proiecte ale ședințe vine de la Schitul Bucium Podrom. Stăreția propune construirea unei grădinițe și a unei școli, alături de teren de sport, spații de joacă și amenajările necesare accesului.

Chimiei continuă să se transforme

Bulevardul Chimiei concentrează, la rândul său, proiecte importante. La nr. 14 apar documentații pentru locuințe colective și pentru un ansamblu mixt cu birouri, servicii, comerț, alimentație publică, educație, sănătate și spații de loisir. Pe Chimiei 113–117 este propus un alt ansamblu de locuințe colective cu spații comerciale. Fosta zonă industrială continuă astfel transformarea într-un cartier cu funcțiuni rezidențiale și comerciale. Agenda mai include proiecte în Galata, C.A. Rosetti, Aurel Vlaicu, Pantelimon Halipa și Cicoarei. Pe listă apar hoteluri și apartamente în regim hotelier, servicii medicale, birouri, magazine și parcări. Pe șoseaua Iași–Tomești sunt propuse hale, depozite, service auto și spații administrative.

Copou Sud intră din nou în atenția urbaniștilor

Primele trei puncte ale ședinței sunt rezervate PUZ-ului pentru Zona Copou Sud. Comisia analizează studii privind patrimoniul istoric și arhitectural, imaginea și peisajul urban, cadrul natural și componenta arheologică.

Cele 58 de documentații nu înseamnă automat 58 de proiecte aprobate și nici șantiere care vor începe imediat. Avizul de oportunitate este doar una dintre etapele procedurii urbanistice.

Privită însă în ansamblu, agenda arată limpede direcția: Iașul se densifică în interior, dar în același timp se extinde tot mai puternic spre Bucium, Cârlig și Moara de Vânt.

Dan DIMA