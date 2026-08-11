Iașul dă reset Centrului! Parcul Teatrului Național, piațete, alei și spații verzi într-un proiect de amploare

Centrul Iașului se pregătește pentru una dintre cele mai spectaculoase transformări urbane din ultimii ani. Zona din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, unul dintre cele mai importante repere culturale și istorice ale orașului, este vizată de un proiect amplu de reabilitare și modernizare care poate schimba radical imaginea unei întregi zone din inima municipiului.

Nu este vorba doar despre câteva alei refăcute, mobilier urban nou sau schimbarea unor corpuri de iluminat. Proiectul, scos la licitație, propune o reconfigurare amplă a spațiului public, cu intervenții asupra parcului din jurul Teatrului Național, a străzii Matei Millo, a unui tronson din strada Cuza Vodă, a zonei statuii lui Miron Costin și a unei porțiuni din strada I.C. Brătianu.

În total, documentația vizează terenuri care însumează aproape 40.000 de metri pătrați din acte, respectiv peste 32.000 de metri pătrați măsurați. Din această suprafață, peste 17.000 de metri pătrați urmează să fie amenajați, ceea ce arată dimensiunea intervenției pregătite în centrul orașului.

Teatrul CUB, în centrul transformării

Unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale proiectului este demontarea construcției Teatrului CUB, pentru care documentația indică o suprafață construită de 503 metri pătrați.

După această intervenție, configurația construită a amplasamentului va fi schimbată, iar spațiul din jurul Teatrului Național va căpăta o nouă perspectivă urbană.

Practic, autoritățile urmăresc să transforme zona într-un parc urban și o piațetă modernă, adaptate nevoilor actuale ale orașului. Ideea este ca spațiul din jurul unuia dintre cele mai importante monumente ale Iașului să nu mai fie doar o zonă de trecere, ci să devină un veritabil punct de atracție pentru locuitori și turiști.

Zona se află pe unul dintre cele mai importante trasee culturale ale municipiului: Catedrala Mitropolitană – Parcul Teatrului – Teatrul Național – Filarmonica.

Prin reconfigurarea spațiului public, acest ax poate căpăta o identitate urbană mult mai puternică și poate deveni una dintre cele mai spectaculoase zone pietonale și culturale ale Iașului.

Aproape 10.000 de metri pătrați de piatră naturală

Documentația tehnică arată amploarea schimbărilor propuse. Proiectul prevede amenajarea a peste 9.400 de metri pătrați cu piatră naturală rectangulată, aproximativ 1.300 de metri pătrați de alei din pietriș stabilizat și circa 6.250 de metri pătrați de spațiu verde cu gazon.

Cu alte cuvinte, imaginea actuală a zonei urmează să fie schimbată substanțial.

Alei noi, suprafețe pavate, spații verzi refăcute, mobilier urban modern și un sistem nou de iluminat public sunt componentele unei intervenții care urmărește să transforme zona într-un spațiu urban coerent.

Nu va mai fi vorba despre un parc privit separat de clădirea Teatrului Național, ci despre un ansamblu urban în care arhitectura, vegetația, circulația pietonală și spațiul public să funcționeze împreună.

Inima istorică a Iașului, sub lupa specialiștilor

Proiectul are însă și o particularitate extrem de importantă: lucrările se desfășoară într-o zonă cu o valoare istorică excepțională.

Amplasamentul se află în perimetrul „Centrului istoric și Curtea Domnească”, iar zona se suprapune peste un sit arheologic și peste zone de protecție ale unor monumente istorice.

În imediata vecinătate se află chiar Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, monument istoric de importanță majoră pentru Iași. Asta înseamnă că transformarea nu poate fi tratată ca o simplă amenajare de parc.

Fiecare intervenție trebuie să țină cont de patrimoniu, de vestigiile arheologice și de relația dintre noua amenajare și monumentele existente.

Tocmai de aceea, proiectul poate avea o miză mult mai mare decât pare la prima vedere: reconfigurarea unei bucăți importante din centrul istoric al Iașului fără distrugerea identității sale.

O piațetă modernă în jurul unui monument emblematic

Unul dintre obiectivele declarate este crearea unui spațiu public adaptat cerințelor contemporane.

Asta presupune refacerea pavajului, înlocuirea mobilierului urban, modernizarea iluminatului, extinderea și reconfigurarea spațiilor verzi și intervenții asupra infrastructurii tehnico-edilitare.

Practic, zona Teatrului Național ar urma să capete o imagine mult mai apropiată de ceea ce au devenit, în ultimele decenii, marile piețe și zone pietonale din orașele europene.

Mai mult spațiu pentru oameni, mai multă vizibilitate pentru clădirile istorice și o legătură mai puternică între obiectivele culturale ale centrului.

Este, în esență, o schimbare de paradigmă: spațiul public nu mai este tratat doar ca infrastructură, ci ca parte a experienței urbane.

Străzi și spații publice intră în aceeași ecuație

Proiectul nu se limitează la suprafața verde din jurul teatrului.

Sunt vizate strada Matei Millo, un tronson din strada Cuza Vodă, între zona parcului și Filarmonică, zona statuii lui Miron Costin, precum și un tronson din strada I.C. Brătianu.

Astfel, intervenția poate produce un efect de domino asupra întregii zone.

Odată refăcute aceste spații, traseele pietonale dintre principalele obiective culturale devin mai coerente, iar zona poate funcționa ca un singur ansamblu urban.

Documentația indică aproximativ 6.250 de metri pătrați de spațiu verde cu covor de gazon, în cadrul unei suprafețe totale amenajate de peste 17.000 de metri pătrați.

Scopul este ca zona să nu fie transformată într-o simplă piață minerală, dominată de piatră și beton. Dimpotrivă, proiectul încearcă să combine suprafețele pavate necesare circulației cu zonele verzi, astfel încât spațiul să poată fi folosit atât pentru traversare, cât și pentru relaxare.

Într-o zonă ultracentrală, fiecare metru pătrat de spațiu verde are o importanță aparte.

Urmează o etapă decisivă

Transformarea nu este însă încă realizată. Proiectul intră într-o etapă decisivă din punct de vedere administrativ și al achiziției publice.

Ofertele pentru execuția lucrărilor urmează să fie deschise pe 26 august 2026, la ora 15:00.

Asta înseamnă că următorul pas important este selectarea executantului și trecerea de la planșele și documentația tehnică existente la lucrările efective din teren.

Cu alte cuvinte, proiectul intră într-o fază în care planul de transformare trebuie să fie transformat în lucrări concrete.

Dacă intervenția va fi realizată conform proiectului, zona Teatrului Național ar putea deveni una dintre cele mai atractive zone pietonale și culturale ale orașului. Și nu doar datorită aspectului. Aici se întâlnesc istoria Iașului, cultura, arhitectura, turismul și viața urbană de zi cu zi.

Teatrul Național este deja un reper incontestabil. Filarmonica, Catedrala Mitropolitană și celelalte monumente din centrul istoric completează un traseu care are toate ingredientele pentru a deveni o adevărată „carte de vizită” a municipiului.

Prin urmare, miza proiectului este mult mai mare decât refacerea unui parc.

Este vorba despre felul în care Iașul își prezintă centrul istoric, despre modul în care locuitorii folosesc spațiul public și despre capacitatea orașului de a transforma zonele istorice în spații vii, accesibile și atractive.

Daniel BACIU