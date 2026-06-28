* pentru elevii din Iași care trec acum pragul liceului, alegerea profilului nu mai este doar o bifă pe fișa de admitere * din anul școlar 2026-2027, clasa a IX-a intră pe noile planuri-cadru, iar deciziile luate la 14-15 ani vor conta mai clar în traseul spre Bacalaureatul din 2030

Liceul românesc intră într-o etapă nouă din septembrie 2026, odată cu elevii care vor începe clasa a IX-a. Noile planuri-cadru pentru învățământul liceal cu frecvență zi au fost aprobate prin Ordinul nr. 4.350/2025, document care stabilește structura pe filiere, profiluri și specializări, de la matematică-informatică și științe ale naturii până la filiere vocaționale și tehnologice.

În județul Iași, schimbarea privește direct aproape 6.500 de elevi. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași, la Evaluarea Națională 2026 au fost înscriși 6.477 de elevi din județ. La prima probă scrisă au fost prezenți 6.351, adică 98,05% dintre cei înscriși, iar 126 nu s-au prezentat.

De ce contează profilul mai mult decât până acum

Până acum, mulți elevi au ales liceul după prestigiul numelui, după „unde intră colegii” sau după presiunea familiei. Din 2026, această logică devine mai riscantă. Noile planuri-cadru pun mai mult accent pe diferențierea traseelor, iar Bacalaureatul din 2030 va fi adaptat filierei, profilului și specializării. Asta înseamnă că un elev care alege matematică-informatică, științe sociale, filologie, pedagogic, artă, sport sau o calificare tehnologică nu va mai merge, cel puțin în aceeași măsură, pe ideea că „vedem noi la Bac”. Traseul începe să se așeze mai devreme, iar clasa a IX-a devine primul pas al unei construcții de patru ani.

Ce trebuie să știe părinții din Iași

Pentru părinții din Iași, miza nu este să caute doar liceul „cel mai bun”, ci liceul potrivit. Un copil foarte bun la comunicare, limbi străine, istorie sau științe sociale poate fi sufocat într-un profil ales doar pentru reputație. La fel, un elev cu înclinații tehnice, digitale sau practice poate pierde timp prețios într-un traseu care nu îl reprezintă.

În județ există opțiuni pentru toate direcțiile mari: licee teoretice, profiluri vocaționale, clase tehnologice și trasee duale. Pentru elevii care vor să meargă spre artă, pedagogie, sport sau teologie, probele de aptitudini devin esențiale și trebuie pregătite din timp, nu în ultimele zile înainte de înscriere.

Teoretic, vocațional sau tehnologic?

Liceele teoretice rămân opțiunea preferată pentru familiile care se gândesc la facultate, la cariere academice, juridice, medicale, economice sau în domenii creative. În Iași, colegiile naționale și liceele teoretice cu tradiție atrag, an de an, concurență puternică și medii ridicate.

„Filiera vocațională poate fi decisivă pentru copiii cu talent artistic, sportiv, pedagogic sau teologic, acolo unde aptitudinea reală contează mai mult decât moda. Pentru acești elevi, alegerea liceului nu este doar o chestiune de medie, ci și de chemare, disciplină și exercițiu constant”, a spus Elena Anghel, mama unui liceean care a optat deja pentru un liceu vocațional.

Filiera tehnologică merită, la rândul ei, privită fără prejudecăți. Într-un oraș universitar și economic precum Iașul, unde piața muncii cere competențe tehnice, digitale, servicii, industrie alimentară, construcții, electronică, turism sau mecanică, liceul tehnologic poate deveni un drum realist, nu o variantă de rezervă. Diferența o face calitatea școlii, practica, seriozitatea elevului și legătura cu piața muncii.

Consilierea devine obligatorie, nu opțională

Generația care intră în clasa a IX-a în 2026 va da Bacalaureatul schimbat în 2030. Pentru elevii din Iași, vara admiterii nu ar trebui să fie doar o cursă după medii și coduri, ci un moment de consiliere serioasă. În fața unei reforme care schimbă planurile-cadru și pregătește un Bacalaureat diferit, Iașul are nevoie de mai mult decât emoția admiterii. Are nevoie de orientare, răbdare și dialog real între elevi, părinți, diriginți și consilieri școlari.

Teona SOARE