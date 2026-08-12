USV Iași, noua echipă-fanion a orașului, duel cu Cetatea Suceava, în Cupa României

Fotbalul ieșean își schimbă din nou polul de putere! USV Iași, echipa care a preluat statutul de formație-fanion a orașului după dispariția Politehnicii, se pregătește pentru un test uriaș în Cupa României. Miercuri, de la ora 17:30, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, noua formație a Iașului dă piept cu Cetatea Suceava, într-un meci care poate deveni primul mare examen al proiectului susținut de municipalitate.

USV Iași vine după două victorii în Cupă, 1-0 cu Știința Miroslava și 2-1 cu Bradul Putna, iar miercuri are în față un adversar mai puternic. Cetatea Suceava este pregătită de Petre Grigoraș și vine la Iași cu gândul de a stopa ascensiunea noii echipe din Copou.

Miza este însă mai mare decât calificarea. USV Iași este în plin proces de reconstrucție și își asumă obiectivul promovării în Liga a II-a. Clubul este susținut de Consiliul Local Iași, prin asocierea cu CSM Iași 2020, iar conducerea pregătește o echipă capabilă să atace fotbalul profesionist.

Un rol important în noul proiect îl are suceveanul Vlad Ciobanu, numit șeful secției de fotbal a CSM Iași 2020. La nivel administrativ, echipa este coordonată de Marius Onofraș, care anunță și o schimbare simbolică: USV Iași ar putea evolua în campionat în alb-albastru, culorile tradiționale ale fotbalului ieșean. „USV este echipa-fanion a orașului din momentul de față”, este mesajul transmis de Onofraș.

Și ambițiile nu se opresc aici. Noua echipă a Iașului mai caută 4-5 transferuri, inclusiv fotbaliști cu experiență la nivelul Ligii a II-a. Este semnalul clar că proiectul nu vrea să fie doar o soluție de moment, ci o formație construită pentru promovare.

În lot se află și jucători suceveni cu experiență, precum portarul Toma Niga și atacantul Georgică Popovici. Andrei Alecsandru, un alt nume important, nu va putea evolua însă miercuri, fiind suspendat.

USV Iași și-a mutat deja activitatea în Copou, iar „Emil Alexandrescu” va deveni noua sa casă. Astfel, stadionul care a găzduit marile meciuri ale Politehnicii poate deveni scena renașterii fotbalului ieșean.

Miercuri, de la 17:30, începe un nou capitol. USV Iași are șansa să demonstreze că noul proiect al orașului nu este doar o promisiune, ci începutul unei adevărate curse spre Liga a II-a.

Daniel LEONTE