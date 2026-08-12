Iașul intră sub insecticid. Aproape 5.000 de hectare tratate peste noapte

* o nouă rundă de dezinsecție începe în municipiul Iași în noaptea de 13 spre 14 august * ehipele vor interveni pe aproape 4.900 de hectare, iar locuitorii sunt sfătuiți să țină ferestrele închise în zonele în care se fac tratamentele * apicultorii trebuie să își protejeze stupii

Iașul intră din nou în lupta cu țânțarii. În noaptea de joi, 13 august, spre vineri, 14 august, utilajele de dezinsecție vor acoperi 4.866 de hectare din municipiu. Intervențiile sunt programate între orele 22:00 și 05:00 și vor fi făcute numai dacă vremea permite desfășurarea tratamentelor în condiții normale.

Este una dintre cele mai ample intervenții din această vară și vizează combaterea țânțarilor în spațiile publice, în condițiile în care temperaturile ridicate și perioadele cu umiditate favorizează apariția și înmulțirea insectelor. Operațiunile vor începe la ora 22:00 și se vor încheia în jurul orei 05:00. Dacă apar ploi, vânt puternic sau alte condiții meteorologice nefavorabile, programul poate fi modificat.

Ce substanță este folosită împotriva țânțarilor

Pentru dezinsecția exterioară este utilizat produsul biocid STING, destinat combaterii insectelor.

Substanța conține permetrin, piperonil butoxid și pralletrin și este aplicată în concentrația prevăzută pentru tratamentele împotriva țânțarilor. Dezinsecția din 13 august nu trebuie confundată cu larvicidarea, intervenție prin care sunt tratate zonele în care se dezvoltă larvele de țânțari. Aceasta are propriul calendar și folosește alte produse.

Ferestrele trebuie ținute închise

Pentru locuitorii orașului, recomandările sunt simple. În momentul în care utilajele de dezinsecție ajung într-o anumită zonă, ferestrele locuințelor ar trebui ținute închise. Oamenii sunt sfătuiți să evite apropierea de echipele care fac tratamentele și să nu lase în exterior produse alimentare neacoperite. Intervențiile sunt făcute pe timpul nopții tocmai pentru a reduce contactul cu populația și pentru a permite aplicarea tratamentelor în condiții mai bune. În cazul unui contact accidental cu substanțele folosite, indicațiile producătorului prevăd spălarea imediată cu apă a pielii sau a ochilor și solicitarea unui sfat medical dacă apar simptome neobișnuite.

Apicultorii din municipiul Iași trebuie să ia măsuri de protejare a familiilor de albine în timpul tratamentelor. Produsele folosite pentru combaterea insectelor pot afecta și alte specii dacă acestea intră în contact direct cu substanța în perioada aplicării. Dan DIMA