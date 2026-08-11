Caravana SFR revine la Vaslui! Trei zile de film, spectacol și întâlniri cu mari artiști

Vasluiul devine, timp de trei zile, un punct important pe harta filmului românesc. Caravana Serile Filmului Românesc (SFR) revine în oraș în perioada 12-14 august 2026, în cadrul Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui, cu proiecții în aer liber, spectacole și întâlniri cu personalități ale cinematografiei și teatrului.

Ajunsă la cea de-a VII-a ediție la Vaslui, Caravana SFR îi aduce în fața publicului pe actrița Daniela Nane, pianistul Alexandru Burcă, criticul de film Irina-Margareta Nistor și producătorul Sergiu Cumatrenco Jr. Accesul la toate evenimentele este gratuit.

Trei zile de cinema și spectacol

Caravana debutează miercuri, 12 august, la Zona de agrement Bahnari. De la ora 21:00 va fi proiectat filmul „Gipsy Queen”, regizat de Hüseyin Tabak. Invitată este Irina-Margareta Nistor.

Joi, 13 august, de la ora 21:00, Teatrul de Vară Vaslui găzduiește proiecția filmului „Hotarul”, regizat de Ion Borș și Ruslan Moroșan. Publicul se va întâlni cu Irina-Margareta Nistor și producătorul Sergiu Cumatrenco Jr.

Cea mai importantă seară este programată vineri, 14 august, la Teatrul de Vară, sub genericul „Spectacol și film cu actrița Daniela Nane”.

De la ora 18:30, Daniela Nane și pianistul Alexandru Burcă vor susține spectacolul-recital „Pianul cu poeme”, o întâlnire între muzică și poezie. Seara continuă, de la ora 21:00, cu filmul „Comatogen”, regizat de Igor Cobileanski. La eveniment vor participa Daniela Nane și Irina-Margareta Nistor.

„A devenit o tradiție”

Andrei Giurgia, directorul Festivalului Serile Filmului Românesc, spune că revenirea la Vaslui a devenit deja o tradiție: „Ajunsă la a șaptea ediție, Caravana SFR este modul nostru de a mulțumi publicului cald și receptiv, care dovedește an de an că apreciază întâlnirea directă cu marii artiști și cu filmul românesc de calitate”.

Organizatorii își propun să continue parteneriatul cu comunitatea locală și să ofere acces gratuit la cultură și cinema pe marele ecran.

Dacă vremea va fi nefavorabilă, evenimentele vor fi mutate la Centrul Cultural „Dimitrie Cantemir”.

Caravana este organizată și susținută de Primăria Municipiului Vaslui, Consiliul Județean Vaslui, Open Camp Vaslui, Centrul Cultural Județean Vaslui, Federația Tinerilor din Vaslui, Zilele Municipiului Vaslui și Hiccup - Coffee and tea și este produsă de Asociația Artis. Miruna NEACȘU