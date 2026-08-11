* plata cu ora pentru profesori ar urma să crească aproape de două ori, iar peste 75% dintre salariații din sistemul sanitar ar putea primi mai mulți bani

Mii de angajați din școlile, universitățile și spitalele Iașului ar putea intra pe o grilă de salarizare mai avantajoasă. Cele mai spectaculoase schimbări discutate până acum vizează profesorii care lucrează în regim de plată cu ora și personalul din Sănătate. Proiectul este însă încă în negociere, iar majorările nu sunt, deocamdată, venituri garantate.

Plata cu ora ar putea deveni din nou atractivă

Pentru profesori, schimbarea care atrage imediat atenția este plata cu ora. Formula aflată acum pe masa negocierilor ar duce remunerația aproape la dublul nivelului actual.

Pentru școlile din Iași, unde în fiecare an există catedre incomplete, ore vacante și discipline pentru care este dificil să fie găsite suficiente cadre didactice, o plată mai bună poate schimba radical disponibilitatea profesorilor de a prelua ore suplimentare.

Noua grilă ar urma să cuprindă atât învățământul preuniversitar, cât și universitar.

În discuție se află și modificarea indemnizației de dirigenție, care ar putea fi stabilită diferențiat, între 10% și 20%.

Profesorii debutanți nu primesc însă totul din 2027

Una dintre marile promisiuni rămase după greva profesorilor din 2023 va mai avea de așteptat. Este vorba despre raportarea salariului profesorului debutant la salariul mediu brut pe economie. Guvernul susține că aplicarea integrală a acestei formule în 2027 ar presupune o cheltuială prea mare. Din acest motiv, introducerea ei este împinsă spre 2028, odată cu aplicarea etapizată a noii grile salariale. Pentru tinerii profesori din Iași, vestea este astfel una cu două fețe: sistemul de salarizare se modifică, dar una dintre cele mai așteptate corecții nu va veni imediat.

Peste 75% dintre angajații din Sănătate ar putea câștiga mai mult

Miza este uriașă și în sistemul medical. Calculele prezentate în timpul negocierilor indică faptul că mai mult de trei sferturi dintre angajații din Sănătate ar urma să beneficieze de creșteri salariale. Pentru Iași, procentul are o greutate aparte. Orașul concentrează spitale regionale și județene cu mii de salariați: medici, asistente, infirmieri, personal auxiliar și administrativ.

„Sf. Spiridon”, Spitalul de Copii „Sf. Maria”, Institutul Regional de Oncologie, Institutul de Boli Cardiovasculare, „Cuza Vodă”, „Elena Doamna”, Spitalul de Pneumoftiziologie și celelalte unități sanitare publice formează unul dintre cele mai mari sisteme medicale din estul țării. O schimbare a grilei de salarizare se va simți, așadar, mult mai puternic la Iași decât într-un județ cu o infrastructură medicală redusă.

Nu toți bugetarii vor primi aceiași bani

La nivel național, noua formulă ar urma să producă majorări pentru peste două treimi dintre angajații sectorului public.

Guvernul încearcă însă să păstreze impactul bugetar din 2027 în limita stabilită, de aproximativ 12,1 miliarde de lei. Asta înseamnă că unele creșteri vor fi aplicate în etape și că nu toate modificările vor intra în vigoare simultan.

Pentru profesorii și angajații spitalelor din Iași, noua lege poate deveni una dintre cele mai importante schimbări salariale din ultimii ani. Până la adoptarea formei finale există însă o diferență esențială între ceea ce se negociază și ceea ce va apărea efectiv pe fluturașul de salariu.

Dan DIMA