Miză uriașă pentru 1.224 de tineri din Iași: începe proba la alegere a Bacalaureatului

Bacalaureatul de toamnă intră miercuri într-o nouă etapă decisivă. 1.224 de candidați din județul Iași sunt înscriși în această sesiune și își pun speranțele în proba scrisă la alegere a profilului și specializării. Pentru unii este ultima șansă de a obține diploma în acest an, iar pentru alții examenul reprezintă încercarea de a ridica o notă care îi poate apropia de promovare.

Candidații vor putea susține examenul la una dintre cele 10 discipline disponibile: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie, în funcție de profilul și specializarea absolvite.

La Iași, din totalul celor 1.224 de înscriși, 869 provin din promoția curentă, iar 355 sunt absolvenți ai promoțiilor anterioare. Pentru cinci absolvenți, provenind de la cinci unități de învățământ din județ, Comisia Județeană de Bacalaureat a propus adaptarea procedurilor de examen, pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor.

Pentru această sesiune au fost organizate patru centre de examen în județul Iași.

Regulile sunt stricte. Telefoanele mobile, manualele, culegerile, notițele, gențile și orice mijloace electronice de calcul sau comunicare trebuie lăsate în spațiul special destinat depozitării. Candidatul care refuză să își depoziteze obiectele interzise nu va putea susține proba.

Pentru cei cărora le-a fost aprobată solicitarea de timp suplimentar, durata examenului poate fi prelungită cu cel mult două ore.

Marea miză: rezultatele din 18 august

Pentru candidații care susțin acum proba la alegere, fiecare punct poate conta enorm. Pentru promovarea Bacalaureatului este nevoie de minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și de cel puțin media 6 la probele scrise, pe lângă promovarea competențelor.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, între 14:00 și 18:00, precum și pe 19 și 20 august, candidații pot depune contestații.

Un detaliu important: nota poate crește, dar și scădea în urma contestației. Vizualizarea lucrării este informativă și nu înseamnă automat recorectarea acesteia.

După contestații, rezultatele finale ale Bacalaureatului de toamnă vor fi publicate luni, 24 august. Numele candidaților nu vor fi afișate, rezultatele fiind comunicate prin codurile individuale primite la prima probă.

În prima sesiune a Bacalaureatului 2026, rata de promovare înainte de contestații a fost de 74,8%, însă pentru absolvenții promoțiilor anterioare situația a fost mult mai dificilă: rata de promovare a acestora a fost de numai 31,7%. Carmen DEACONU