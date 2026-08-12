Maternitatea „Cuza Vodă”: 6 din 10 nașteri sunt prin cezariană! Epidurala, soluția pregătită la Iași

* conducerea maternității caută soluții pentru ca mai multe femei să poată naște natural, iar una dintre principalele arme este extinderea accesului la anestezia epidurală

Rata cezarienelor a ajuns la aproximativ 60% la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași, potrivit datelor prezentate de conducerea unității medicale. La aproximativ 6.000 de nașteri pe an, procentul ar însemna, ca estimare matematică, în jur de 3.600 de cezariene anual.

Cifra este spectaculoasă, dar trebuie privită în context. „Cuza Vodă” este unul dintre cele mai importante centre obstetricale din Moldova și primește inclusiv paciente cu sarcini complicate, cazuri transferate din alte județe și femei cu antecedente medicale care pot impune intervenția chirurgicală.

Chiar și așa, conducerea maternității caută soluții pentru ca mai multe femei să poată naște natural, iar una dintre principalele arme este extinderea accesului la anestezia epidurală.

Frica de durere, una dintre cauzele cezarienei

Printre motivele care contribuie la numărul mare de operații se află indicațiile medicale, o cezariană anterioară, dar și teama pacientelor de durerea travaliului.

Pentru unele gravide, perspectiva nașterii naturale devine atât de înfricoșătoare încât aleg operația programată.

Aici intervine epidurala.

Procedura presupune administrarea unui anestezic în zona lombară, printr-un cateter, pentru reducerea durerii din timpul travaliului. Femeia rămâne conștientă și poate participa la naștere.

Atenție însă: „naștere fără durere” nu înseamnă că orice senzație dispare complet. Epidurala poate reduce substanțial durerea, dar efectul diferă de la o pacientă la alta și depinde de situația medicală.

Planul maternității este să crească numărul pacientelor care pot beneficia de această metodă. Pentru asta este nevoie, înainte de toate, de personal.

Potrivit conducerii, echipa are în prezent opt medici anesteziști și doi colaboratori, însă ar mai fi necesari cel puțin doi specialiști pentru o acoperire mai bună.

Maternitatea intenționează să introducă și consultul preanestezic dedicat gravidelor, astfel încât acestea să afle din timp cum se desfășoară procedura, care sunt avantajele, limitele și posibilele riscuri.

Poate epidurala să schimbe statistica?

Este întrebarea care planează asupra întregului proiect. Epidurala poate elimina frica de durere ca motiv pentru solicitarea unei cezariene, dar nu poate transforma toate nașterile în nașteri naturale. Există situații în care operația este necesară pentru protejarea mamei sau a copilului.

Poziția fătului, suferința fetală, anumite probleme ale placentei, lipsa progresului travaliului sau unele afecțiuni materne pot impune cezariana.

De asemenea, o operație anterioară nu înseamnă automat că următoarea naștere trebuie să fie tot prin cezariană. Decizia se ia individual, împreună cu echipa medicală.

La o maternitate care asistă aproximativ 6.000 de nașteri anual, orice schimbare a modului în care femeile sunt informate și sprijinite poate avea efecte importante.

Dacă accesul la epidurală va fi extins, gravidele care aleg cezariana exclusiv din cauza fricii de durere ar putea avea o alternativă reală.

Dar succesul proiectului va depinde de numărul de anesteziști, de disponibilitatea permanentă a serviciului și de capacitatea maternității de a oferi pacientelor consiliere înainte de naștere.

La „Cuza Vodă”, problema nu este să dispară cezarienele, ci ca fiecare intervenție să fie făcută atunci când este necesară, iar fiecare femeie să poată lua o decizie informată. Epidurala poate fi piesa lipsă pentru gravidele care își doresc naștere naturală, dar se tem de durere. Nicoleta ZANCU