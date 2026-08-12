UAIC mai deschide o dată porțile! Mii de locuri rămase libere la „Cuza”

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași revine cu o nouă sesiune de admitere, iar pentru cei care au ratat înscrierea din vară sau nu au prins un loc dorit, septembrie vine cu o nouă șansă. Între 1 și 3 septembrie 2026, UAIC scoate la concurs mii de locuri rămase neocupate după admiterea din iulie.

Oferta este una consistentă. La studiile de licență, pentru candidații români și din Uniunea Europeană sunt disponibile 467 de locuri la buget și 2.040 de locuri cu taxă. La acestea se adaugă locuri pentru românii de pretutindeni la extensiile din Bălți și Chișinău.

Nici absolvenții care vor să continue studiile nu sunt lăsați pe dinafară. Pentru masterat, UAIC anunță 122 de locuri finanțate de la buget și 1.652 cu taxă, pentru candidații români.

Șansa uriașă pentru absolvenții din mediul rural

Una dintre cele mai importante componente ale sesiunii din septembrie este reprezentată de locurile rezervate absolvenților de licee din mediul rural. UAIC pune la bătaie 30 de locuri finanțate de la buget, distribuite la 26 de programe de studii din 11 facultăți.

Iar avantajul este major: cine ocupă un astfel de loc beneficiază de școlarizare fără taxă pe întreaga durată normală a studiilor, fără să fie supus ulterior reclasificării între locurile de la buget și cele cu taxă, cu respectarea condițiilor de promovare.

Printre domeniile unde există astfel de oportunități se numără Biologia, Chimia, Economia, Informatică, Litere, Matematică, Geografie și Geologie, Fizică, Filosofie și Științe Social-Politice, Educație Fizică și Sport și Teologie Romano-Catolică.

Admitere și la extensiile UAIC din Moldova

Noua sesiune nu se limitează la campusul din Iași. Candidații pot opta și pentru programele organizate la extensiile UAIC din Botoșani și Piatra Neamț, dar și la cele din Focșani, Bălți și Chișinău.

Înscrierea se poate face online, pe platforma eadmitere.uaic.ro, sau direct la sediile facultăților și extensiilor.

Pentru cei care încă au întrebări, universitatea pune la dispoziție și un call-center pentru admitere, activ între 1 și 11 septembrie, de luni până sâmbătă, între orele 09:00 și 17:00.

Pentru mii de absolvenți, admiterea din septembrie poate fi ultima mare șansă de a prinde un loc la UAIC în anul universitar 2026–2027. Iar oferta arată că, după aglomerația din iulie, în universitatea-simbol a Iașului au rămas încă numeroase locuri disponibile. Carmen DEACONU