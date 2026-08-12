Ieșean încătușat după incendiul de la un salon de înfrumusețare

Ancheta ia o turnură spectaculoasă după incendiul izbucnit pe 3 august la un salon de înfrumusețare din municipiul Iași. Polițiștii au făcut trei percheziții domiciliare și au ridicat probe importante, iar unul dintre suspecți a fost reținut pentru 24 de ore.

Incendiul a fost anunțat la 112 pe 3 august, când polițiștii și pompierii au intervenit la salonul de înfrumusețare. Flăcările au fost lichidate, iar incidentul s-a soldat, din fericire, doar cu pagube materiale.

Polițiștii au deschis atunci un dosar penal pentru distrugere, iar cercetările au continuat pentru identificarea celor responsabili.

După mai bine de o săptămână, anchetatorii au trecut la acțiune. Marți, 11 august, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Iași, la persoane bănuite că ar fi implicate în incendierea salonului.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe mijloace materiale de probă, considerate importante pentru continuarea anchetei.

Două persoane au fost conduse la sediul IPJ Iași. Este vorba despre doi bărbați, de 34 și 45 de ani, suspectați de comiterea infracțiunii de distrugere și, respectiv, de instigare la distrugere.

Ancheta a făcut un prim pas major: bărbatul de 34 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, în baza probatoriului administrat până în acest moment.

Astăzi, 12 august, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, cu propunerile legale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum a izbucnit incendiul, cine a pus la cale fapta și care a fost întreaga succesiune a evenimentelor.

Ancheta este în desfășurare, iar suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă. Andrei TURCU