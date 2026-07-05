* Palatul Culturii din Iași găzduiește una dintre cele mai puternice întâlniri culturale ale anului: „Picasso la Palat”, o expoziție care pune față în față publicul ieșean cu universul unui artist care a schimbat definitiv arta secolului XX

Există puțini artiști care au schimbat istoria artei așa cum a făcut-o Pablo Picasso. Pictor, sculptor, gravor, ceramist și inovator neobosit, Picasso a redefinit felul în care lumea privește imaginea, forma și spațiul. La Iași, această forță creatoare poate fi descoperită într-un cadru simbolic: Palatul Culturii, una dintre cele mai importante clădiri de patrimoniu ale României.

Expoziția „Picasso la Palat” propune publicului o întâlnire rară cu două direcții esențiale ale creației artistului: grafica și ceramica. Organizată de Complexul Muzeal Național „Moldova”, expoziția aduce în fața vizitatorilor lucrări inspirate din teme fundamentale ale operei picassiene, de la portretul muzei sale Dora Maar până la lumea coridei, mitologia mediteraneană și reinterpretări ale unor imagini devenite repere ale artei moderne.

În anul în care Palatul Culturii marchează 100 de ani, întâlnirea cu Picasso capătă o miză dublă: celebrarea patrimoniului local și apropierea publicului român de patrimoniul artistic universal.

Picasso nu este important doar pentru cubism sau pentru picturile care au devenit repere în muzeele lumii. Artistul a lucrat cu o libertate rară în grafică, gravură, litografie, serigrafie și ceramică. Pentru el, fiecare tehnică a fost un laborator de idei. O farfurie, un vas sau o suprafață utilitară puteau deveni operă de artă, la granița dintre pictură, desen și sculptură.

Ceramica lui Picasso, între joc și forță artistică

Începând din 1947, Picasso a colaborat cu celebrul atelier Madoura din Vallauris, unde a realizat peste 3.500 de modele ceramice. Aceste lucrări sunt considerate astăzi o parte esențială a creației sale. Ele păstrează aceeași libertate formală și aceeași energie inventivă care au făcut celebră pictura artistului. În expoziția de la Iași, ceramica nu apare ca o zonă secundară a operei lui Picasso, ci ca o dovadă a capacității sale de a transforma materia, obiectul și forma. Artistul nu se oprea la reguli, dar nici nu le distrugea gratuit. Le înțelegea, le reinventa și le împingea spre un limbaj nou.

Grafica, spațiul în care Picasso gândea liber

Lucrările grafice ale lui Picasso ocupă un loc esențial în colecțiile marilor muzee ale lumii. Ele oferă acces direct la procesul său creativ, la felul în care își construia imaginile, personajele și formele. În desen, gravură sau litografie, Picasso a fost rapid, tăios, expresiv și surprinzător.

Expoziția de la Palatul Culturii pune în lumină această energie a liniei. Publicul poate descoperi un Picasso al ideilor concentrate, al gestului sigur și al unei imaginații care nu a încetat să experimenteze.

Iașul și întâlnirea cu patrimoniul artistic universal

„Picasso la Palat” reafirmă rolul muzeelor și al instituțiilor culturale în apropierea publicului de marile repere ale artei. Pentru Iași, expoziția înseamnă mai mult decât un eveniment de vizitat într-o după-amiază. Este o invitație la educație vizuală, la curiozitate și la înțelegerea unei modernități care nu înseamnă doar ruperea regulilor, ci reinventarea lor.

Maura ANGHEL